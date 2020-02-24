Назван возможный промежуточный хозяин коронавируса

Промежуточными хозяевами коронавируса могут быть панголины. Об этом заявил 24 февраля глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь, выступая на пресс-конференции.

По его словам, последние результаты показывают, что исходным хозяином нового коронавируса могут быть летучие мыши, а одним из промежуточных хозяев - панголины.

Ранее китайские ученые выдвигали ту же версию.

Панголины - плацентарные млекопитающие, внешне близкие к броненосцам и муравьедам. Живут на открытых местностях и в тропических лесах на земле и на деревьях, активны ночью, днем спят в глубоких норах. Тело покрыто крупной роговой чешуей. В Китае и Вьетнаме ценятся из-за использования чешуи и мяса в традиционной китайской медицине.