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24.02.2020 18:12
Рубрика: Спорт

Норвежский биатлонист заступился за Логинова

Текст: Артур Нанян

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал ситуацию с обысками в гостиничном номере россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Италии в минувшую субботу.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Названы призовые Логинова за выступление на чемпионате мира по биатлону

Проверки были связаны с аккредитацией у тренера Логинова Александра Касперовича и старым допинговым делом спортсмена. Первые результаты обысков говорят об отсутствии улик, свидетельствовавших об использовании Логиновым запрещенных препаратов.

На фоне всей этой ситуации россиянин отказался от участия в масс-старте. Кристиансен сожалеет, что Логинов не вышел на гонку.

"Он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира. Мне его немного жаль. Логинов переживает, а нам всем нужно помнить, что он человек. Сейчас у него не лучшие времена. Мне его правда жаль", - приводит слова Кристиансена журнал "Лыжный спорт".

Ранее за Логинова вступился тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе.

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