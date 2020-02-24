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24.02.2020 13:08
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Объединение и сотрудничество - самое сильное оружие

Председатель КНР Си Цзиньпин в послании Биллу Гейтсу, председателю Фонда Билла и Мелинды Гейтс, написал: "Я часто говорю, что человечество представляет собой сообщество единой судьбы". Как уточняет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", это цитата из ответа на письмо, которое Билл Гейтс ранее направил главе китайского государства и высоко оценил усилия, прилагаемые правительством и народом Китая в борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Что значит сообщество единой судьбы? Как пишет в своем комментарии информслужба приложения "Россия - Китай: главное", как раз эпидемия коронавирусной пневмонии позволила всем более глубоко понять значение этого выражения. Принимая всесторонние строгие противоэпидемические меры, достигая важных успехов в борьбе с эпидемией, оперативно и прозрачно информируя ВОЗ и заинтересованные страны и районы о ситуации с эпидемией в Китае, получив важный отрезок времени для контроля над распространением эпидемии в глобальном масштабе, Китай приложил и прилагает максимум усилий для того, чтобы весь мир был готов противостоять эпидемии. Стараясь хорошо выполнять поставленные задачи, защищая жизнь и здоровье собственного народа и народов всех стран мира, Китай вносит большой вклад в глобальное дело безопасности общественного здоровья.

Руководители более 160 стран и международных организаций направили послания Китаю в знак поддержки, более 30 стран и ряд международных организаций предоставил Китаю медицинские товары для противостояния эпидемии, китайские эмигранты, проживающие в разных странах мира, поддерживают Китай материально и отправляют на родину большое количество необходимых стране материалов, международное сообщество практическими действиями демонстрирует взаимовыручку и протягивает руку помощи в трудной ситуации.

В настоящее время, за исключением провинции Хубэй, в Китае ежедневный рост числа подтвержденных случаев заражения снизился с пиковых 890 случаев в день до 18 случаев в день (на 22 февраля). Наблюдается стабильная тенденция снижения количества заболевших. По сравнению с эпидемией гриппа H1N1, имевшего место более 10 лет тому назад в США, масштаб распространения эпидемии коронавирусной пневмонии в мире составил только одну десятую часть от масштаба эпидемии в США, при этом число подтвержденных случаев заражения за пределами Китая составляет только 1 процент от общего числа всех случаев заражения. Это свидетельствует о больших усилиях китайского народа и эффекте объединения и сотрудничества между разными странами мира.

Вспыхнувшая эпидемия оказалась суровым испытанием для всего человечества. Говоря об уроках, которые стоит извлечь из этой ситуации, необходимо отметить, что она в очередной раз обратила внимание людей на важность сплоченности и сотрудничества, а также укрепила общее понимание смысла выражения "сообщество единой судьбы". Сегодня это особенно важно, когда мир полон неопределенности. Это позволит странам мира сообща бороться с эпидемией, находить новые точки для сотрудничества и развития всего мира. Это придаст дополнительные силы и внесет определенность.

Так, например, экспертная группа ВОЗ сейчас находится с инспекцией в Китае, объединяя усилия с китайскими коллегами для поисков ответа на имеющиеся вопросы о коронавирусе нового типа. Это, естественно, поможет в совершенствовании глобального механизма предотвращения и контроля над важными эпидемиями, в совершенствовании глобальной системы здравоохранения экстренного управления в целях более эффективного предотвращения инцидентов.

На днях на специальной встрече на уровне министров иностранных дел Китай-АСЕАН по ситуации с коронавирусной пневмонией министр иностранных дел КНР Ван И и главы МИД десяти стран АСЕАН единогласно заявили о поддержке Китая в борьбе с эпидемией и выразили решимость полной победы над ней. Ван И, в свою очередь, выдвинул четыре предложения по сотрудничеству, с которыми министры иностранных дел стран АСЕАН полностью согласились. Это не только повысит уровень безопасности общественного здравоохранения в регионе, но и будет содействовать развитию взаимных отношений между Китаем и АСЕАН на фоне тяжелых испытаний.

Очевидно, что в борьбе с эпидемией материальная и политическая поддержка разных стран стали новым толчком к дальнейшему развитию сотрудничества.

Стоит отметить, что по мере улучшения эпидемической ситуации все больше китайских заводов возобновили свою работу.

В городе Лоян провинции Хэнань в цехе компании "Даян" по производству материалов специального назначения рабочие активно работают в защитных масках. До начала рабочей смены им всем измерили температуру и только потом допустили к работе. Предприятие спешит выполнить заказ, и предоставить Узбекистану высококачественные стеклянные изделия для реализации проекта в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

На днях грузовые поезда отправились из многих городов Китая по маршруту Китай-Европа. В экономическом центре Китая городе Шанхае почти 90 процентов компаний с участием иностранного капитала 500 сильнейших предприятий мира уже возобновили работу. Благодаря усилиям Китая и поддержке международного сообщества заработали нужные звенья в глобальной производственной цепочке.Это также является доказательством силы и сплоченности.

На днях в докладе под названием "Решающий бой Китая с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа", опубликованном Шанхайским институтом по международным вопросам, отмечается, что в экстренной ситуации особенно важна сплоченность и координация международного сообщества, а не резкие высказывания и бурная реакция.

Действительно, чтобы как можно быстрее добиться победы над эпидемией и уменьшить влияние на мировое развитие, необходимо отказаться от мышления "игра с нулевой суммой" и менталитета изолированного острова. Как написал председатель КНР Си Цзиньпин в ответном послании Биллу Гейтсу: "Солидарность и сотрудничество являются самым мощным оружием для победы над эпидемией, которая угрожает народам всех стран". И это демонстрирует международному сообществу, как можно справиться с общим риском.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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