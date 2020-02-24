Определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

После поражения китайского "Куньлуня" от рижского "Динамо" со счетом 1:2 стали известны все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции.

Проиграв клубу из Латвии, "Кульлунь" уступил последнюю путевку нижнекамскому "Нефтехимику". Полностью состав участников плей-офф КХЛ от Восточной конференции выглядит следующим образом: "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Барыс" (Нур-Султан), "Сибирь" (Новосибирск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Металлург" (Магнитогорск) и "Нефтехимик" (Нижнекамск).

Некоторые команды еще могут изменить свое положение в таблице. Поэтому окончательная сетка плей-офф будет сформирована позднее. При этом две пары известны уже сейчас: "Ак Барс" встретится с "Нефтехимиком" из Нижнекамска, а "Автомобилист" - с "Сибирью".

Последние матчи регулярного чемпионата КХЛ команды Восточной конференции проведут 27 февраля.

Что касается Западной конференции, то на данный момент определились семь участников Кубка Гагарина: столичные ЦСКА, "Динамо" и "Спартак", питерский СКА, "Йокерит" (Хельсинки), ярославский "Локомотив" и подольский "Витязь".