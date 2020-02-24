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24.02.2020 18:27
Рубрика: Происшествия

Несудимы по суду

Почти 50 тысяч человек избежали обвинительного приговора за незначительные преступления
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Новая практика: следователи начали активно ходатайствовать перед судом о прекращении уголовных дел за незначительные преступления. Обвиняемых отпускают без обвинительного приговора.
Суды активно внедряют гуманные нормы Уголовного кодекса. Фото: Сергей Куксин Суды активно внедряют гуманные нормы Уголовного кодекса. Фото: Сергей Куксин
Суды активно внедряют гуманные нормы Уголовного кодекса. Фото: Сергей Куксин

Как сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в прошлом году по ходатайству следствия были прекращены 33 тысячи уголовных дел с назначением судебного штрафа. Еще 16 тысяч дел были прекращены уже по инициативе суда. То есть обвинение предъявлялось в суде, правоохранители просили осудить гражданина, но суды полагали, что можно обойтись мягкой мерой.

Есть три условия, чтобы дело прекратили: преступление нетяжкое, совершено впервые и обвиняемый компенсировал ущерб

Таким образом, почти 50 тысяч человек, как-то оступившихся в жизни, не сломали себе жизнь.

Нет, никто не собирается попустительствовать преступникам. Человеку дается шанс, и такой шанс может выпасть только раз в жизни.

Новые правила были введены по инициативе Верховного суда России три с половиной года назад. Если человек впервые совершил нетяжкое преступление, признал вину и возместил ущерб, его можно освободить от уголовной ответственности. Дело будет прекращено.

При этом человеку назначат судебный штраф. Так что ни о какой безнаказанности речи нет. Зато в анкете виновника не появится клеймо судимости.

Фото: iStock
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"Основной тенденцией развития уголовного судопроизводства в РФ является его гуманизация, в связи с чем ежегодно сокращается количество осужденных, значительное количество обвиняемых освобождаются судом от уголовной ответственности, ограничивается применение строгих мер наказания", подчеркнул Вячеслав Лебедев.

Он напомнил, что президиум Верховного суда России утвердил Обзор судебной практики, в соответствии с которым судебный штраф может быть назначен в том числе при совершении впервые нескольких преступлений небольшой и средней тяжести.

Процедура работает, даже если потерпевший не понес материального вреда. Например, во время одного из гражданских процессов в Адыгее некто Ч. оскорбил представителя истца. Как заявляло обвинение, он высказался "в грубой, неприличной форме слова, унижающие ее честь и достоинство, тем самым проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства".

Такое поведение, между прочим, расценивается как преступление против правосудия. Поскольку ранее уголовных грехов за человеком не водилось, он попал под действие гуманных правил. Тот факт, что никакого материального ущерба жертве преступления не нанесено, проблемой не стал. Достаточно оказалось принести извинения и получить прощение.

"Суд, удовлетворяя ходатайство подсудимого и его адвоката о прекращении уголовного дела, указал, что имеется совокупность предусмотренных законом условий для освобождения подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, так как он впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, вину признает, загладил причиненный потерпевшей моральный вред принесенными извинениями, требований имущественного характера потерпевшей к подсудимому не заявлялось, о чем потерпевшая уведомила суд в письменной форме", рассказывают в суде.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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В итоге гражданину был назначен судебный штраф 40 тысяч рублей. Но формально человек не осужден, может смело писать в анкетах, что не был судим.

Бывает, что потерпевших по делу нет в принципе, и это тоже не препятствие для гуманности. В Республике Мордовия гражданка К. попалась на хранении наркотиков. Количества было достаточно для возбуждения дела, но и до тяжкой категории не дотягивало. Наркоторговкой женщина также не являлась, раньше под судом не была. Поэтому дело было прекращено с назначением судебного штрафа в 10 тысяч рублей.

"Суд мотивировал свое решение тем, что К. загладила причиненный преступлением вред путем добровольного выполнения общественных работ в "Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних" и пожертвования денежных средств в данное учреждение на благотворительность", рассказал Верховный суд России в обзоре судебной практики.

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