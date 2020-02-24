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24.02.2020 19:31
Рубрика: В мире

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным

Текст: Екатерина Забродина

Из немецкого города Фолькмарсен приходят новые, хотя и немногочисленные подробности происшествия на карнавале, где водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей.

По предварительным данным, наезд был все-таки умышленным. Впрочем, версию теракта власти пока не озвучивают. Об этом сообщает портал hessenschau.de.

Фото: Thomas Lohnes / AFP
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Установлено, что за рулем находился "гражданин Германии в возрасте от 20 до 30 лет", его сразу задержали и уже начали допрашивать. Пострадавшими под колесами его "Мерседеса" признаны не менее 13 человек, среди них дети. Однако официального списка раненых до сих пор нет. В федеральной земле Гессен по решению полицейского президиума были отменены все праздничные шествия по случаю "Розового понедельника", завершающего традиционную карнавальную неделю. Непосредственно в городке Фолькмарсен, который насчитывает чуть менее 7 тысяч жителей, праздника ждали полторы тысячи человек. Местная полиция объявила о запуске специального интернет-портала для непосредственных очевидцев ЧП, которые могли бы передать свои свидетельства во избежание слухов и спекуляций.

Тем временем немецкий таблоид Bild утверждает со ссылкой на свои источники, что в результате происшествия пострадали более тридцати человек, причем треть находится в тяжелом состоянии.

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