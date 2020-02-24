Посол Китая в России рассказал, как его страна борется с коронавирусом

Власти Китая взяли эпидемию коронавируса под контроль. Как рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, "появились позитивные изменения: в большинстве провинций и городов (кроме провинции Хубэй) уже 18 дней подряд наблюдается снижение количества новых случаев заражения, ежедневно выздоравливает более 2 тысяч человек". Значительно снизилась смертность от заболевания.

Из аптек Рима, до которого инфекция пока не докатилась, уже исчезли все маски и средства дезинфекции - их можно купить лишь в интернет-магазинах за баснословные деньги. Фото: EPA

По словам дипломата, в провинции Хубэй она сейчас составляет менее 3 процентов, а в других регионах - 0,55 процента от числа заболевших. "Общие показатели смертности значительно ниже, чем от обычного гриппа", - подчеркнул посол, добавив, что только в США от гриппа умерли порядка 14 тысяч человек - почти в шесть раз больше, чем от коронавируса в Китае. Чжан Ханьхуэй выразил уверенность, что "уже в ближайшее время будет одержана победа над эпидемией коронавируса". Как сообщил посол КНР, порядок в большинстве городов будет восстановлен к концу февраля.

В провинции Хубэй, где расположен центр эпидемии, порядок будет восстановлен к концу марта. При этом посол заверил, что после завершения эпидемии будут предприняты меры для стимулирования экономики страны. Чжан Ханьхуэй также рассказал, что в Китае уже разработали вакцину, которая должна помочь организму человека бороться с коронавирусом, однако ее нужно еще протестировать, выяснить, насколько она эффективна, выявить побочные эффекты. По словам дипломата, испытания могут быть завершены примерно через восемь месяцев. Пока же для лечения в Китае используют несколько давно существующих препаратов (в частности, от малярии) в сочетании с китайской народной медициной (траволечением). В итоге, согласно последним данным, было вылечено 24 539 человек.

Как подчеркнул посол, руководство Китая придает большое значение борьбе с коронавирусом. "Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание ставить на первое место жизнь и здоровье народа, поэтому были предприняты самые жесткие меры изоляции, во многих городах было приостановлено транспортное сообщение, в провинции Хубэй отрезанными от остального мира оказались отдельные жилые кварталы. Это дало хороший эффект в борьбе с распространением заболевания", - отметил Чжан Ханьхуэй. Он назвал происходящее в Китае "всенародной войной с коронавирусом". Меры по борьбе с ним затронули более миллиарда человек, которые вынуждены оставаться дома, но их обеспечили едой, теплом, водой, электричеством. "Такой масштабной мобилизации, я думаю, в человеческой истории мы не видели", - заявил посол.

Дипломат рассказал, что в Китае высоко оценили послания от президента России Владимира Путина и российского парламента в поддержку китайского народа. "Друзья познаются в беде​​​. Именно в это время нам нужна такая поддержка", - заявил посол. Он напомнил, что российские специалисты принимают участие в разработке лечения. "Это очень хорошее начало сотрудничества между Китаем и Россией в области здравоохранения", - отметил дипломат, выразив уверенность, что медицинской теме будет уделено повышенное внимание в рамках российско-китайского стратегического партнерства. В то же время глава дипмисии обратил внимание на действия некоторых западных стран, которые пытаются создать сложности для КНР, распространяют "политически вирус", с которым также приходится бороться. Что касается источника коронавируса, то, по словам посла, он до сих пор не выявлен. Предполагается, что он, как и SARS, попал к людям от диких животных. Создание вакцины позволит человечеству сосуществовать с коронавирусом, как это происходит тысячелетиями с другими вирусами, отметил дипломат.

Взгляд из Рима

Мода ушла в интернет

Апеннины заняли первое место среди европейских стран и третье в мире по числу инфицированных новой коронавирусной инфекцией - за считанные дни от нее погибли пятеро пожилых людей, а количество зараженных перешагнуло психологическую отметку в 150 человек, большая часть которых приходится на северные области Венето и Ломбардию.

Резонный вопрос, которым задаются местные обозреватели, почему эпидемия разрослась до таких масштабов в стране, которая почти сразу перекрыла прямое авиасообщение с Китаем и исследователям которой удалось первым в мире изолировать коронавирус? На него постарался накануне ответить глава службы гражданской безопасности Италии Анджело Боррелли. По его словам, медики не могут распознать симптомы вируса, его можно подтвердить лишь с помощью специального теста. Для того чтобы проследить за ходом эпидемии и понять, как распространяется болезнь, власти Италии бросили все силы на поиски так называемого "нулевого" пациента, который привез в страну коронавирус.

В минувшие выходные, когда стало понятно, что ситуация уже вышла из-под контроля и вирус начал убивать людей, итальянский кабмин принял декрет по сдерживанию и управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуацией. Согласно решению властей, 11 небольших городов в двух северных провинциях (Ломбардия и Венето), которые на данный момент считаются очагами инфекции, закрыты на карантин. Около 50 тысяч местных жителей получили предписание от властей не выходить из дома. В "пострадавших" районах отменены занятия в учебных заведениях, приостановлены церковные богослужения, закрыты музеи, отменены все спортивные мероприятия, включая запланированный на воскресенье матч чемпионата Италии по футболу (Серия А).

Главам регионов, в которых были зафиксированы заражения вирусом, предоставлено право "принимать дальнейшие меры", направленные на его немедленное блокирование. Этим карт-бланшем уже воспользовались мэр Милана Джузеппе Сала и губернатор Венето Лука Дзайя. Несмотря на то что для бюджета Венеции традиционный карнавал является одной из важнейших статей дохода, Дзайя принял решение по преждевременному завершению феерии. В опустевшем за последние дни Милане, который стал больше напоминать город-призрак, руководство легендарного оперного театра "Ла Скала" объявило о приостановке работы. Знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани также проявил небывалую для бизнесмена сознательность. Армани не только закрыл на неделю свои офисы в Милане и заморозил работу фабрик в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте, Трентино-Альто-Адидже, но и распорядился провести свой показ в рамках Недели высокой моды в Милане через интернет-стриминг и без гостей. А вот градоначальник "северной столицы" долго не хотел верить в масштабы трагедии. Сала согласился закрыть городские школы на ближайшую неделю лишь под влиянием пользователей соцсетей, обрушивших на него весь свой гнев и возмущение. Между тем власти Рима, до которого инфекция, к счастью, пока не докатилась, на данный момент ограничились стандартными превентивными мерами.

Вопреки призывам премьера Джузеппе Конте не поддаваться панике, итальянцев охватил настоящий психоз, местами граничащий с паранойей. Из аптек крупных городов исчезли маски и дезинфицирующие средства. Последние можно приобрести в интернет-магазинах лишь за баснословные для подобного копеечного товара деньги - 80 евро за упаковку из 4 мини-бутылочек. Поскольку при любом ЧП - будь то снегопад или распространяющаяся инфекция - итальянцы привыкли запасаться впрок продуктами, полки крупных супермаркетов практически опустели.

Подготовила Нива Миракян, Рим

Статистика

По данным на 24 февраля, в мире было инфицировано более 79,5 тысячи человек, из них 9989 находились в тяжелом состоянии, скончались 2625, выздоровело 25 105, в карантине остаются 98 717.

Япония: 154 заболевших, 23 вылечились, 1 умер. Новый император Японии Нарухито отменил публичное празднование своего дня рождения во избежание распространения вируса. Однако не все оказались такими сознательными. Как сообщает газета Mainichi, сотрудница в столовой начальной школы на Хоккайдо продолжала разносить детям еду, хотя чувствовала себя больной. А в префектуре Тиба рядом с Токио 60-летняя учительница с высокой температурой продолжала неделю преподавать в школе. Позднее выяснилось, что у нее коронавирус.

КНДР: на территории государства вирус не зафиксирован, но принято решение все товары из-за рубежа помещать на изолированные склады на 10 дней, а потом дезинфицировать. Ранее Пхеньян прекратил авиа- и ж/д сообщение с КНР и РФ.

Таиланд: из 35 заболевших 21 выздоровел, еще 14 находятся на лечении, в карантине 246 человек.

Сингапур: 89 заболевших, 51 выздоровел. Местные светские звезды и актрисы, как Ким Лим и Руи Эн, активно распространяют дезинфицирующие средства, собрав команды волонтеров.

Персидский залив: 13 заболевших в ОАЭ (4 выздоровели), 3 случая в Кувейте, 1 - в Бахрейне. Серьезная ситуация в Иране, там на 61 заболевшего 12 умерших. В десяти провинциях закрыты учебные заведения, отменены культурные и спортивные мероприятия. На улицах раздают медицинские маски. Турция и Пакистан уже заявили о готовности оказать всяческую помощь Тегерану в борьбе с инфекцией.

Израиль: 2 случая заболевания (оба - пассажиры с Diamond Princess). Закрывается въезд в страну для туристов из Южной Кореи и Японии. Ранее был закрыт въезд для граждан КНР. 180 школьников, встретившихся на экскурсии с южнокорейскими туристами, отправлены в карантин.

Франция: 12 заболевших, 1 скончался, 4 выздоровели. Комиссариат полиции в 13-м округе Парижа закрыли на карантин после того, как туда пришли трое граждан КНР, чтобы подать заявление о краже. Один из пришедших чувствовал себя плохо.

Великобритания: 13 заболевших, 8 выздоровели.

Германия: 16 заболели, 14 выздоровели.

Также по 1 случаю вируса выявлено в Финляндии, Швеции, Бельгии, и 2 случая - в Испании.

Подготовил Константин Волков

Взгляд из Пекина

- Мы все сидим дома, на улицу выбираемся короткими перебежками. Столица опустела, но паники нет. Китайцы весьма дисциплинированные: им сказали никуда не выходить - они и не выходят. Я знаю людей, которые уже 20 дней безвылазно по своим квартирам сидят, - поделился с "РГ" наш соотечественник Артем, работающий в пекинском бюро крупной российской компании. - Все занятия в детских садах, школах и университетах отменили до решения властей, даты возобновления учебы пока нет. Из офисных служащих на работе никто не появляется. Сам я приезжаю в офис в нерабочее время, чтобы ни с кем не пересекаться. Так вот, в специальном журнале, где мы отмечаемся, на днях я был примерно десятым из тех, кто вообще пришел - во всем огромном 25-этажном здании. При этом китайцы на государственном уровне обязали работать продуктовые магазины, аптеки, службы доставки и быта. Дефицита еды нет, разве что ассортимент импортных продуктов стал сужаться. У нас тут говорят, что от коронавируса красное вино помогает - оно пока тоже в наличии. А вот с масками, одноразовыми перчатками и средствами дезинфекции проблема - они закончились почти повсеместно. Еще бывают курьезы. Например, у нас тут на каждом шагу поголовно всем меряют температуру, ловят заболевших. Поскольку в Пекине холодно и ветрено, дистанционные градусники регулярно показывают неверную температуру. У меня в пределах 25-30 градусов - приближаюсь к холодному состоянию. В принципе многие наши компании эвакуировали своих сотрудников, я тоже могу вернуться в Россию, но пока слежу за развитием ситуации. К счастью, я лично не знаю никого, кто заразился коронавирусом.

Взгляд из Сеула

- В понедельник был в экстренном порядке закрыт весь комплекс парламента в Сеуле, а все заседания депутатов отменены. Выяснилось, что ранее в парламенте была конференция, где присутствовал зараженный COVID‑19 человек. Теперь многие видные политики с опаской ждут результатов своих анализов, а парламент не будет работать как минимум до 26 февраля. Если же инфекция подтвердится и у депутатов, то нельзя исключать введения жесткого карантина в отношении всех народных избранников, длительной изоляции комплекса парламента, а в перспективе и переноса всеобщих выборов, которые запланированы на 15 апреля. Несмотря на просьбы и увещевания, некоторые общественные организации заявляют, что продолжат проведение митингов и демонстраций, считая, что COVID‑19 - лишь предлог для ограничения их законных прав и свобод. Хватает и тех, кто игнорирует рекомендации ­часто мыть руки и носить маски.

Следим за ситуацией

Окно возможностей

"Окно возможностей по сдерживанию распространения коронавируса сужается", - так охарактеризовал увеличение числа зараженных за пределами Китая гендиректор ВОЗ док­тор Тедрос Адханом Гебрейесус. Коронавирус COVID-19 обнаружен уже в 37 странах. Доктор Гебрейесус призвал все страны не экономить на мерах противодействия эпидемии.

Самая серьезная угроза сейчас, по мнению главы ВОЗ, - это рост заболеваемости в странах, имеющих слабые системы здравоохранения. Связано это не только с отсутствием вакцины и препаратами, способными убить вирус. Главная проблема - возникающие у 15 процентов заболевших тяжелые осложнения, а именно плохо поддающаяся лечению пневмония и в некоторых случаях полиорганная недостаточность. Для лечения таких больных нужна особая помощь, например, искусственная вентиляция легких, но обеспечить ее всем, когда число заболевших быстро растет, невозможно. Вот почему, по мнению главы ВОЗ, сейчас крайне важно максимально сосредоточить усилия, в том числе и финансовые, на противоэпидемических мерах - во всех странах.

В России, впрочем, режим "повышенной антивирусной бдительности" работает уже в течение нескольких недель. Так, утром в пятницу карантинные службы вокзала Брянск-Орловский были подняты по тревоге - в скором поезде Киев - Москва обнаружилась простуженная китаянка с высокой температурой. Вагон, в котором она ехала, отцепили от состава и загнали в тупик для санобработки, а пассажиров и проводников доставили в изолированные боксы брянской больницы. К счастью, взятые у гражданки КНР и ее попутчиков анализы не подтвердили подозрение на коронавирус, сообщил "РГ" директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков. Так что пассажиров и проводников выпустили из больницы. Подлеченная брянскими врачами китаянка уехала в Москву. А принадлежащий Украине вагон после санобработки вернули на родину вместе с проводниками. В нем уехали домой и 11 украинцев - они сочли за благо не продолжать путешествие. Остальные пассажиры - шестеро россиян, граждане Узбекистана и Канады - выехали в Москву.

А вот в Казани обстановка более серьезная. В республиканскую инфекционную больницу доставлены для прохождения карантина и лечения восемь россиян с лайнера Diamond Princess. Спецборт приземлился в ночь на воскресенье. Эвакуация проводилась при поддержке МИД России и посольства в Японии. В аэропорту их встречала Главный государственный санитарный врач страны Анна Попова. Президент Татарстана Рустам Минниханов пояснил, что поскольку четверо из эвакуированных - татарстанцы, было принято решение всю группу разместить в Казани. Тем более что, как подчеркнула Анна Попова, в РКИБ созданы все условия и есть необходимое оборудование для лечения любых инфекций, включая и особо опасные. До госпитализации вирус был обнаружен у троих из восьми пассажиров. Но, как подчеркнула Главный санитарный врач, все на момент госпитализации чувствовали себя нормально: заболевание протекает в легкой форме, без повышения температуры. Глава Роспотребнадзора сообщила, что всем им предстоит пройти дополнительное лабораторное тестирование на базе НЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Подготовили: Антон Валагин, Брянск

Ирина Невинная, Евгений Петров, Казань