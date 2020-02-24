Председатель КНР призвал поддержать иностранных инвесторов на фоне COVID-19

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал поддержать уверенность иностранных инвесторов на фоне эпидемии коронавирусной пневмонии COVID-19. С таким призывом глава китайского государства выступил на состоявшемся 23 февраля заседании координационного комитета по социально-экономическому развитию и борьбе с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Си Цзиньпин, в частности, указал на необходимость "поддержать крупные инвестпроекты с участием иностранного капитала, расширить внешнюю открытость финансового сектора и сектора услуг, поддержать уверенность иностранных инвесторов на долгосрочную перспективу".

Глава китайского государства признал, что эпидемия COVID-19 - серьезный тест для политической, социальной и экономической систем КНР. Он прямо заявил, что распространение коронавирусной пневмонии стало "самым тяжелым кризисом в сфере здравоохранения с момента образования КНР". Си не скрывал, что нынешняя эпидемическая ситуация нанесет удар по экономике КНР. И все же глава китайского государства выразил уверенность в том, что влияние эпидемии будет временным, поскольку распространение болезни не разрушило фундамента поступательного развития экономики Китая.

Чтобы поддержать скорейшее восстановление экономической активности, председатель КНР призвал разработать новые меры фискальной поддержки для малых и микропредприятий , которые оказались наиболее уязвимыми в нынешней ситуации. Важным шагом названа поддержка занятости, в том числе за счет постепенного возвращения рабочих-мигрантов на свои рабочие места. В решении этой задачи наблюдатели высоко оценили опыт провинции Чжэцзян, отдельные города которой для возвращения рабочих-мигрантов на места постоянной работы запустили бесплатные спецпоезда и даже организовали чартерные авиарейсы.

Макроэкономическая поддержка государства и эффективные точечные меры на местах вселяют уверенность в восстановлении китайской экономики самым солидным зарубежным наблюдателям. Так, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 22 февраля заявила, что китайская экономика восстановится от удара COVID-19 уже во втором квартале, поэтому общее влияние эпидемиологической ситуации на глобальную экономику будет незначительным и краткосрочным. Ей вторит замглавы Народного банка Китая Чэнь Юйлу: "Наиболее вероятный сценарий - это V-образное развитие с быстрым восстановлением после падения, с довольно ограниченным влиянием на экономику в целом".

Наблюдатели сходятся во мнении, что в нынешнем году темпы развития китайской экономики составят 5,5 - 6 процента. Это позволит стране выполнить все основные задачи, среди которых удвоение размера ВВП по сравнению с показателями 2010 года.