Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

Пропавшая неделю назад в Мексике 15-летняя гражданка России, которая постоянно проживает с семьей в штате Халиско, найдена.

Об этом РИА Новости сообщил консул РФ в Мексике Андрей Трояновский. Он связался с родителями подростка. По их словам, девочка жива и здорова. Ее никто не похищал, она сама ушла из дома.

Ранее генеральная прокуратура Халиско объявила "желтую тревогу" в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех подростков: мексиканок 16 и 17 лет и россиянки. Власти не исключали, что девушки могли стать жертвами преступников.