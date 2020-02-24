Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, ее непреходящим устоям и ценностям", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков, а буддийские общины активно участвуют в жизни страны.

"Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесет успехи в добрых делах и начинаниях", - пожелал президент.