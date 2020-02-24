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24.02.2020 19:15
Рубрика: Экономика

День здоровья

Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Поправки в Трудовой кодекс, дающие работникам старше 40 лет право на один отгул для прохождения диспансеризации, в ближайшее время поступят на утверждение депутатам Государственной Думы. Законопроект ранее получил одобрение на заседании правительства.

Расширение регулярных медицинских обследований населения страны - одна из целей национального проекта "Здравоохранение". В его "паспорте" зафиксировано, что к 2024 году 70 процентов граждан должны проходить осмотры не реже одного раза в год.

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Для удобства гражданам законодательно стали предоставлять освобождение от работы, чтобы они могли в будний день пройтись по врачам. С прошлого года в Трудовом кодексе введены отдельные положения статьи 185, в которых прописаны гарантии работникам при прохождении диспансеризации. В частности, раз в три года для медосмотра можно взять отгул на один день, а для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста предусмотрены два дня ежегодно. Естественно, что в этот период за сотрудником сохраняется и место работы, и средний заработок.

В прошлом году министерство здравоохранения скорректировало правила проведения бесплатной диспансеризации взрослого населения. Граждане старше 40 лет могут проходить обследование не раз в три года, а каждый год. Это потребовало дополнить и положения Трудового кодекса: в статью 185 внесут право на освобождение от работы на один день в году с сохранением места и заработной платы.

Экономика Работа Диспансеризация населения

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