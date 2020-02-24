23 февраля - День защитника Отечества, или Мужской день. Тысячи лет это были синонимы. Задолго до того, как возник институт "государства", сложились страны и нации в современном смысле слова, "мужчина" и "воин" были тождественны, а вооруженная, физическая защита (часто в форме нападения) - защита племени, семьи, рода и т.д. была главной задачей Мужчины. Причем речь шла и о защите, скажем, территории - и о демонстрации Чести, т.е. символической территории. Но Гордыню и Амбиции часто называют ("военная хитрость") - "защитой безопасности".

Особенность нашего времени состоит именно в том, что функция физической, брутальной (тем более вооруженной) защиты - отмирает. Отмирает на уровне людей - драка между взрослыми мужиками (или реальная угроза ее) сейчас явление довольно редкое. Подростки само собой дерутся - крылья вместо рук не выросли, но вот драки дворов, "уличных команд" тоже выходят из моды, в отличие от времен их родителей, тем более дедушек. Отмирает и на уровне государств - 9 мая мы будем отмечать 75 лет не просто Победы, но и окончания последней Большой Войны в Европе. С тех пор ничего подобного, даже и реальной угрозы повторения таких событий - не было.

Особенность нашего времени состоит именно в том, что функция физической, ­брутальной (тем более вооруженной) защиты - отмирает

Конечно, я говорю не про весь Мир. И уличное насилие, и военные столкновения кланов (гражданская война), и войны между государствами имеют и будут иметь место (Сирия, Афганистан, Сомали и т.д.). Но все-таки не эти страны формируют Мировые Дискурсы и Тренды. А вот законодатели мод, Мировые Державы сильно изменились. Нет там гражданских войн, кровавых революций, не грозят они напасть друг на друга, да что там говорить - даже саму смертную казнь во многих из них отменили… Конкуренция есть - но без драк, не на военном поле.

Бытие изменилось за последние 75 лет, наверное, больше, чем за предыдущие 750… Агрессия все чаще (не всегда, естественно!) становится "гибридной" - перемещается в кино, интернет, спорт, наконец, в вербальный план… Конечно, в самых сверхблагополучных странах и городах есть брутальные районы, где по-прежнему, как в старые добрые времена, царит самая простая, натурально-физическая сила, драка - единица социального общения, а оружие - предмет вовсе не декоративный, а просто первой необходимости. Но как "дерущиеся страны" есть "периферия глобуса", так "злые улицы" - периферия общества. А вот представить членов национальной элиты, которые не на съемочной площадке дерутся насмерть (например, на пистолетах) - сейчас довольно сложно. Эти развлечения теперь относятся к "реконструкциям".

"Хорошо" это или "плохо"? Многие считают, что плохо: уходит "натуральный драйв", социальный (а то и биологический!) тестостерон, Человечество вырождается (вообще, со времени возникновения Философии, Искусства и Литературы Человечество узнает о своем вырождении ежечасно), мужчины феминизируются, теряют социальную (а то и сексуальную?) роль, это ведет и к нарушению семейных норм, ценностей, естественной мужской этики и эстетики, размыванию Чувства Чести…

Тут спор бессмыслен. Да, нарушение Ритуалов и Традиций - конечно же, очень плохо, с позиции этих самых Традиций! Но "прогресс" - вообще штука очень часто и для очень многих тяжелая и неудобная. Проблема лишь в том, что эффективных способов "преодоления треклятого прогресса" - не придумано… Его умеет побеждать только следующий виток Прогресса…

Все это имеет очевидное политическое измерение. Если Государство - аппарат Насилия, то высшей его формой является Война. Высшей и по интенсивности, и по Сакральности. Собственно Война с момента возникновения Государств была главной их целью и безусловным оправданием их существования (ведь все друг от друга всегда только защищались!), а Армия была Стержнем любого государства. Как и правящий класс (дворяне) вербовался из воинов, сословная честь носила мундир и ордена, а Глава Государства всегда был командующим Армией.

Ситуация начала меняться где-то с XVIII века. Когда подданные в Европе начали превращаться в граждан и не просто "как должно" слушать и выполнять приказы королей и царей, но и задумываться о своих правах, среди которых, понятно, первое - право на жизнь. На свою личную, жалкую, ничтожную жизнь, это совершенное ничто, в сравнении с Интересами Родины и Честью Нации…

Как "дерущиеся страны" есть "периферия глобуса", так "злые улицы" - периферия общества

Правда, новое могучее чувство - Национализм, военно-гражданский патриотизм (которого не было до возникновения Национальных Государств, т.е. в Средние века) до поры до времени купировало "права человека", работало мощным военным стимулом. Но ХХ век окончательно смешал все карты…

После I, особенно II МВ "что-то сломалось". Раскачать - под любыми слоганами - европейские народы на массовое взаимное истребление больше невозможно. Говорят, что Война невозможна из-за появления ЯО. Не уверен… Скорее ЯО стало катализатором и без него созревших массово-пацифистских (хоть так себя и не называющих!) настроений. Да, удивительное совпадение ("предустановленная гармония"!) : когда общества внутренне не готовы к Войне - появляется зримое воплощение Бессмысленного и Беспощадного взаимного уничтожения, Бомба… Но если вообразить возникновение такого оружия в рабовладельческом или феодальном обществе - то, пожалуй, его бы и применили! Но фактический конец Милитаристской Истории означает и конец института Государства, в его прежнем виде, как "оболочки Армии". И вот в этой полосе перехода (бессознательного!) от Государств к Пост-государствам мы сейчас и находимся.