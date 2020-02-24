Новости

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным 19:31
В Башкирии более 30 машин попали в ДТП из-за метели на трассе 18:58
Пострадавший при обрушении дома в Ижевске травмировал позвоночник 18:49
В КБР врачи вместо приема больных детей обедали, распивая шампанское 18:23
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу 18:18
Норвежский биатлонист заступился за Логинова 18:12
Фильм "Лед 2" вновь возглавил прокат 18:07
Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов 18:07
Болонскую ярмарку детской литературы перенесли из-за коронавируса 17:49
Российский фильм "Лед 2" собрал более миллиарда рублей за десять дней 17:34
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс 17:15
Ковальчук получил в "Вашингтоне" 17-й номер 17:10
В Ижевске после гибели человека на стройке завели дело 17:05
Назван возможный промежуточный хозяин коронавируса 17:05
Главные ошибки при проезде "лежачих полицейских" 17:00
В Коми четыре человека погибли при столкновении с КамАзом 16:47
Один человек погиб при обрушении на стройке в Ижевске 16:21
Вышел трейлер новых "Трансформеров" 16:13
Звезда "Мажора" Павел Прилучный разводится с актрисой Агатой Муцениеце 16:05
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии 15:57
Российского журналиста не пустили в Латвию 15:42
Спасатели извлекли второго пострадавшего при обрушении в Ижевске 15:35
В Ижевске два человека пострадали при обрушении лестницы на стройке 15:13
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме 15:01
Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
24.02.2020 18:16
Рубрика: Власть

Мир без войн

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
23 февраля - День защитника Отечества, или Мужской день. Тысячи лет это были синонимы. Задолго до того, как возник институт "государства", сложились страны и нации в современном смысле слова, "мужчина" и "воин" были тождественны, а вооруженная, физическая защита (часто в форме нападения) - защита племени, семьи, рода и т.д. была главной задачей Мужчины. Причем речь шла и о защите, скажем, территории - и о демонстрации Чести, т.е. символической территории. Но Гордыню и Амбиции часто называют ("военная хитрость") - "защитой безопасности".

Особенность нашего времени состоит именно в том, что функция физической, брутальной (тем более вооруженной) защиты - отмирает. Отмирает на уровне людей - драка между взрослыми мужиками (или реальная угроза ее) сейчас явление довольно редкое. Подростки само собой дерутся - крылья вместо рук не выросли, но вот драки дворов, "уличных команд" тоже выходят из моды, в отличие от времен их родителей, тем более дедушек. Отмирает и на уровне государств - 9 мая мы будем отмечать 75 лет не просто Победы, но и окончания последней Большой Войны в Европе. С тех пор ничего подобного, даже и реальной угрозы повторения таких событий - не было.

Особенность нашего времени состоит именно в том, что функция физической, ­брутальной (тем более вооруженной) защиты - отмирает

Конечно, я говорю не про весь Мир. И уличное насилие, и военные столкновения кланов (гражданская война), и войны между государствами имеют и будут иметь место (Сирия, Афганистан, Сомали и т.д.). Но все-таки не эти страны формируют Мировые Дискурсы и Тренды. А вот законодатели мод, Мировые Державы сильно изменились. Нет там гражданских войн, кровавых революций, не грозят они напасть друг на друга, да что там говорить - даже саму смертную казнь во многих из них отменили… Конкуренция есть - но без драк, не на военном поле.

Радзиховский: Задача вернуть науке в России прежний блеск разрешима

Бытие изменилось за последние 75 лет, наверное, больше, чем за предыдущие 750… Агрессия все чаще (не всегда, естественно!) становится "гибридной" - перемещается в кино, интернет, спорт, наконец, в вербальный план… Конечно, в самых сверхблагополучных странах и городах есть брутальные районы, где по-прежнему, как в старые добрые времена, царит самая простая, натурально-физическая сила, драка - единица социального общения, а оружие - предмет вовсе не декоративный, а просто первой необходимости. Но как "дерущиеся страны" есть "периферия глобуса", так "злые улицы" - периферия общества. А вот представить членов национальной элиты, которые не на съемочной площадке дерутся насмерть (например, на пистолетах) - сейчас довольно сложно. Эти развлечения теперь относятся к "реконструкциям".

"Хорошо" это или "плохо"? Многие считают, что плохо: уходит "натуральный драйв", социальный (а то и биологический!) тестостерон, Человечество вырождается (вообще, со времени возникновения Философии, Искусства и Литературы Человечество узнает о своем вырождении ежечасно), мужчины феминизируются, теряют социальную (а то и сексуальную?) роль, это ведет и к нарушению семейных норм, ценностей, естественной мужской этики и эстетики, размыванию Чувства Чести…

Тут спор бессмыслен. Да, нарушение Ритуалов и Традиций - конечно же, очень плохо, с позиции этих самых Традиций! Но "прогресс" - вообще штука очень часто и для очень многих тяжелая и неудобная. Проблема лишь в том, что эффективных способов "преодоления треклятого прогресса" - не придумано… Его умеет побеждать только следующий виток Прогресса…

Леонид Радзиховский: Изменения мировой карты науки совпали с распадом СССР

Все это имеет очевидное политическое измерение. Если Государство - аппарат Насилия, то высшей его формой является Война. Высшей и по интенсивности, и по Сакральности. Собственно Война с момента возникновения Государств была главной их целью и безусловным оправданием их существования (ведь все друг от друга всегда только защищались!), а Армия была Стержнем любого государства. Как и правящий класс (дворяне) вербовался из воинов, сословная честь носила мундир и ордена, а Глава Государства всегда был командующим Армией.

Ситуация начала меняться где-то с XVIII века. Когда подданные в Европе начали превращаться в граждан и не просто "как должно" слушать и выполнять приказы королей и царей, но и задумываться о своих правах, среди которых, понятно, первое - право на жизнь. На свою личную, жалкую, ничтожную жизнь, это совершенное ничто, в сравнении с Интересами Родины и Честью Нации…

Как "дерущиеся страны" есть "периферия глобуса", так "злые улицы" - периферия общества

Правда, новое могучее чувство - Национализм, военно-гражданский патриотизм (которого не было до возникновения Национальных Государств, т.е. в Средние века) до поры до времени купировало "права человека", работало мощным военным стимулом. Но ХХ век окончательно смешал все карты…

После I, особенно II МВ "что-то сломалось". Раскачать - под любыми слоганами - европейские народы на массовое взаимное истребление больше невозможно. Говорят, что Война невозможна из-за появления ЯО. Не уверен… Скорее ЯО стало катализатором и без него созревших массово-пацифистских (хоть так себя и не называющих!) настроений. Да, удивительное совпадение ("предустановленная гармония"!) : когда общества внутренне не готовы к Войне - появляется зримое воплощение Бессмысленного и Беспощадного взаимного уничтожения, Бомба… Но если вообразить возникновение такого оружия в рабовладельческом или феодальном обществе - то, пожалуй, его бы и применили! Но фактический конец Милитаристской Истории означает и конец института Государства, в его прежнем виде, как "оболочки Армии". И вот в этой полосе перехода (бессознательного!) от Государств к Пост-государствам мы сейчас и находимся.

Власть Позиция Колонка Леонида Радзиховского

Главное сегодня

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс
Появилось видео прохода эсминца США в Черное море
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
Китай разработал вакцину против коронавируса
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным