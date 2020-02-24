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Алексей Александрович! С печалью мы, журналисты, смотрим, как по соседству с редакцией "Российской газеты" рушится здание комбината "Правда". Известный всему миру памятник конструктивизма, одно из последних творений архитектора Пантелеймона Голосова. В 2006 году там случился пожар. "Комсомольская правда", которая в последние годы располагалась там, переехала по другому адресу. А здание, выгоревшее с третьего по восьмой этаж, так и стоит заброшенным. Неужели никого не волнует его судьба?
Алексей Емельянов: Хочу успокоить - в "Правде" уже начинаются противоаварийные работы. Договоренность с собственником наконец достигнута. Признаюсь: сам мечтаю начать и закончить реставрацию этого шедевра архитектуры. Даже по дороге на "Деловой завтрак" специально прогулялся пешком. Посмотрел, как дела на объекте. Все последние годы мы думали, как не только спасти, но и дать новую жизнь этому зданию. В прошлом году, например, предложили студентам - участникам молодежного форума "Наследие" разработать проект-концепцию его использования после реконструкции. Предложения поступили очень интересные. Мы пригласили правообладателей посмотреть, как молодые специалисты могут помочь преобразить пострадавший памятник. Дело с места сдвинулось. Я очень этому рад. Комбинат "Правда", построенный в 1937 году, гордость Москвы, один из ее символов.
Что в нем может расположиться? Офисы?
Алексей Емельянов: Все, что угодно, лишь бы не нарушало предмета охраны и было на пользу жителям близлежащих домов.
Долгое время большую тревогу вызывало состояние и Шуховской башни...
Алексей Емельянов: Собственники - Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) тревогу москвичей услышали. Провели серьезную противоаварийную работу. Поставили внутри сооружения силовую опору, которая взяла всю нагрузку на себя. Конструктиву башни сейчас ничего не угрожает. Можно спокойно готовиться к реставрации. Насколько мне известно, уже подана заявка в Минкультуры РФ, так как это федеральная собственность.
Год назад, будучи у нас в гостях, вы обнадежили, что наконец-то начинается реставрация кинотеатра "Художественный". Но он как стоял за бетонным забором, так и стоит.
Алексей Емельянов: Противоаварийные работы, начатые там в прошлом году, уже завершились: в том числе по конструктиву и кровле, сейчас идет непосредственно реставрация. Важно, что теперь зданию ничего не угрожает. К концу года его восстановление планируется завершить.
Там снова можно будет смотреть кино?
Алексей Емельянов: Да, историческая функция в одном из старейших кинотеатров столицы сохранится. Сдвинулось дело с мертвой точки и в отношении кинотеатра "Слава" на шоссе Энтузиастов. Там тоже в прошлом году завершены противоаварийные работы. Полномасштабная реставрация пройдет не позже будущего года. Еще одной головной болью был кинотеатр "Форум" на Садово-Сухаревской. Мы долго боролись с его собственником, вынуждены были даже добиваться его изъятия. В итоге объект выставили на торги и сейчас у него новый собственник. Надеюсь, и новая судьба. Проект его реставрации и приспособления разрабатывается. Мы заключим с владельцем охранные обязательства и возьмем под контроль восстановление. Постараемся, чтобы хотя бы частично сохранил и он свою историческую функцию - показ фильмов.
Все перечисленные памятники реставрируются на средства инвесторов?
Алексей Емельянов: И не только они. В прошлом году в Москве отреставрировано 213 зданий-памятников, 111 из них - на частные деньги. Такую задачу - дать возможность собственникам вдохнуть новую жизнь в ценные для истории города дома при полном соблюдении требований законодательства, - мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил еще в 2011 году. Так родилась городская программа "1 рубль за квадратный метр". Инвесторы берут на себя обязательство восстановить разрушающиеся памятники, а затем получают право на их использование в течение 49 лет по льготной цене.
Желающих принять участие в этой программе очень много. На аукционах, куда выставляются исторические объекты, цена возрастает порой в десятки раз. Вот, например, разыгрывался садовый павильон в Сивцевом Вражке. Площадь - всего 20 метров, а ставка арендной платы (которую инвестор платит, пока не восстановит объект) выросла в 130 раз! А ведь сколько денег надо вложить еще в саму реставрацию! Речь идет о сотнях миллионов рублей.
Чем же объясняется такой высокий спрос?
Алексей Емельянов: Прежде всего интересом к истории Москвы. Вот недавно открывалось после реставрации трехэтажное здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке. Памятником его признали только в 2017 году. Но какие имена с ним связаны! Среди владельцев этих палат семнадцатого века княгини Мария Долгорукова и Екатерина Лобанова-Ростовская, князья Репнины. Архитектор палат - Евграф Тюрин, занимавшийся восстановлением Арсенала в Кремле, перестройкой Манежа и Александрийского дворца. Третий этаж надстроил уже в XIX веке Александр Каминский, автор первого здания Третьяковки. Входишь в здание и понимаешь: настоящий московский дом с историей на протяжении нескольких веков! Есть и чисто практическая сторона интереса бизнеса к наследию. В центре свободной земли практически не осталось. Значит, построить что-то масштабное не удастся. Что остается? Благоустраивать, приводить в порядок, реставрировать и сохранять то, что есть. Вот и вкладывают люди деньги - на пользу городу и себе, повышая капитализацию памятников.
Рядом с Московской межевой канцелярией, в том же Хохловском переулке, 7, стоит еще одно здание - как после бомбежки. С ним будут что-то делать?
Алексей Емельянов: Обязательно. Очень интересное здание. В шестнадцатом веке - палаты дьяка Емельяна Украинцева, дипломата времен Петра I, позже там располагались архив Коллегии иностранных дел, знаменитая нотопечатня Юргенсона. В этом или будущем году начнутся противоаварийные работы, а затем и реставрация.
Цифры и примеры звучат убедительно. Но откуда же тогда берутся из года в год в интернете списки потерь культурного наследия Москвы? Берем один из самых свежих. Сообщает, что за последние девять лет в Москве утрачены 159 памятников. Что скажете на этот счет?
Алексей Емельянов: Скажу большое спасибо за вопрос. Как бы иначе я прокомментировал эти списки потерь? Они ведь и до меня доходят. А сказать действительно есть что, ведь их авторы и читателей вводят в заблуждение. Читаем: в 2019 году разрушена усадьба Муханова на Остоженке. Самый центр Москвы. Представляем себе: главный дом с портиком, парадный двор, флигель, конюшня... И вот на всю такую красоту власти напускают экскаватор. Жуть берет! Но это если не знать, что усадьба сенатора Алексея Ильича Муханова сгорела еще в пожаре 1812 года. В XIX веке по этому адресу было построено двухэтажное здание, которое позднее надстроили еще одним этажом. В советское время его занимал спортивный диспансер. Потом его реконструировали. И хотя усадьбой тут и не пахнет, тем не менее департамент настоял, чтобы фасадную стену, выходящую на Остоженку, сохранили. Просто с целью сохранения городской среды. Или еще пример, из того же списка. Значится деревянный дом, выявленный памятник, снесен так же в 2019 году. Речь о городской усадьбе Петрово-Соловово - Шиллер XIX века. Опять кто-то читает и думает: батюшки мои, до улицы Долгоруковской добрались! А на деле?
Памятник на месте, более того, там идут реставрационные работы. По нашему настоянию проведена микологическая экспертиза каждого бревнышка этого дома. Мы постарались сделать все для того, чтобы сохранить 60% подлинных бревен в процессе реставрации, вплоть до каждой отделочной деревяшки. Я мог бы и дальше перечислять страсти, которыми пугают москвичей. Но замечу лишь: я работаю с памятниками культурного наследия уже 30 лет. И точно знаю: другого такого мегаполиса, с таким количеством населения и такой плотностью застройки, как Москва, так бережно, как она, относящегося к ценным объектам исторической среды, в мире нет. Ежегодно мы реставрируем порядка 200 объектов, а всего с 2011 года отреставрировано 1424 памятника. Именно на сохранение, а не на разрушение нацелены все новые московские программы. И рубль за метр, и продажа с так называемым обратным опционом - на условиях восстановления. Восстановил - хорошо, не восстановил - город заберет обратно. Но при этом хочу все-таки напомнить: Москва - город, который развивался и 100 лет назад, и 200, и 300. Он развивается сейчас и будет развиваться и дальше. И это тоже нужно понимать.
Пикник истории не помеха
Москвичка Зинаида Кватонина задает вопрос: реконструируется Кусковский лесопарк. Коммунальщики прокладывают там экотропы, устраивают освещение, оборудуют пикниковые точки. Не правильнее ли было бы доверить эту работу профессионалам, реставраторам исторических парков?
Алексей Емельянов: Кусково, безусловно, шедевр ландшафтной архитектуры. Москвичи с удовольствием ходят туда полюбоваться усадьбой графа Шереметева, насладиться видами Вешняковского канала, красотой недавно отреставрированного павильона "Грот", единственного в России сохранившего подлинную отделку середины XVIII века. И мы с вами прекрасно знаем, что в Кусково помимо регулярного парка есть еще и пейзажный парк, представляющей собой большую лесопарковую территорию. Горожане эту территорию тоже очень активно посещают, приходят туда с семьями отдохнуть на природе, позаниматься спортом, просто подышать свежим воздухом. Если не создать им условий для такого отдыха, москвичи будут создавать их сами. И уж точно ничего хорошего для ландшафта и садово-парковой архитектуры из этого не получится. Так что я за то, чтобы лесопарковые территории приспосабливались, но при этом приспособление не вступало в противоречие с законодательством об охране культурного наследия. Тем более что вне зависимости от того, кто является заказчиком и готовит любые проекты реставрации и приспособления памятников, самими работами занимаются исключительно профессиональные организации, имеющие лицензию Министерства культуры РФ.
И проекты благоустройства природных территорий проходят через вас?
Алексей Емельянов: Любой проект всех 102 памятников садово-паркового искусства, имеющихся в столице, обязательно поступает в наш департамент на согласование. Уверен, получим и на усадьбу Кусково.
Недавно прозвучала новость: решено отреставрировать Китайгородскую стену. Как известно, она окружала Кремль с XVI века. В XX веке стену практически снесли, мало что осталось. Одна часть этого сооружения вместе с гостиницей "Метрополь" образует сейчас узкий проход, который используется для технических нужд - складирования мусора, стройматериалов. Туристы не гуляют. Может быть, есть смысл организовать там туристический маршрут?
Алексей Емельянов: Участок, о котором идет речь, по сути единственный сохранившийся в подлинном виде. Проект его реставрации разработан и согласован. Им предусмотрена реставрация кирпичной кладки, белокаменного пояса, архитектурно-художественная подсветка... Работы планируется начать в текущем году. Поверьте, когда они завершатся и Китайгородская стена предстанет в первозданном виде, люди сами пойдут туда. И туристический маршрут сложится сам собой.
У каждого свое наследие
По инициативе департамента в прошлом году прошел конкурс детского рисунка "Наследие моего района". Интересно, что же нарисовали маленькие москвичи?
Алексей Емельянов: Честно говоря, перед началом конкурса я очень волновался, думал: ну, нарисуют Кремль, Арбат, ГУМ, ЦУМ, Большой театр... А увидел - Кузьминки, Текстильщики, Триумфальную арку, особняк Кекушева на Остоженке, Воронцовский парк... Это же здорово, что маленькие москвичи ассоциируют себя со своим районом, а не с Красной площадью. Или вот смотрю у девочки на рисунке - храм в Бутово. Спрашиваю: почему ты именно его нарисовала? Десятилетний человек серьезно объясняет: "Я в этот храм с детства хожу". У каждого из ребят - свое наследие. Для меня это стало открытием. Мы продолжили конкурс и в этом году, сейчас как раз идет сбор рисунков, а в мае определим победителей.
Вообще мы стараемся всячески приобщать всех москвичей к нашему наследию - в Дни исторического наследия, которые проходят в Москве с 18 апреля по 18 мая, организовали цикл экскурсий для школьников, а для студентов профильных колледжей в рамках выставки Denkmal - отдельный конкурс. Затем дошли до участников программы "Московское долголетие". Хотели пожилым москвичам просто показать самые интересные исторические места в городе, а в итоге получили великолепных экскурсоводов, знатоков Москвы, которые в Дни наследия сами с удовольствием водят экскурсии по памятникам. Повторюсь: для меня это очень важно, чтобы история Москвы была интересной всем москвичам.
В 2019 году Москву посетили 25 миллионов туристов, или в 2,5 раза больше, чем в 2010-м. Эксперты предсказывают, что поток их будет расти и в 2020-м. Что бы вы посоветовали посмотреть из недавно восстановленного тем, кто приедет в наш город?
Алексей Емельянов: Если человек не знает, куда пойти, ему нужно открыть портал "Узнай Москву". Мы регулярно насыщаем его самой свежей информацией и там каждый обязательно найдет что-то интересное для себя. А из объектов, реставрация которых завершится в этом году, первое, что приходит на ум, Дом Наркомфина с коммунальным корпусом. Шедевр конструктивизма, о судьбе которого еще пять-шесть лет назад тревожилась вся мировая общественность. Под руководством архитектора Алексея Гинзбурга, внука автора проекта этого дома, восстанавливается все - жилая функция, квартиры в том же виде, как были. Даже прачечная, отдельно стоящее здание. И хотя эти здания-памятники находятся в руках разных собственников, удалось отреставрировать их комплексно и одновременно.
Не могу не пригласить тех, кто помнит и любит Москву, и на ВДНХ. Полюбоваться восстановленными павильонами "Азербайджан", "Земледелие", прекрасными фонтанами.
Или просто пройтись по Маросейке, Бульварному кольцу, Замоскворечью. Поверьте: нам есть, что показать и чем удивить.
Алексей Емельянов родился в Москве, ему 48 лет. 30 из них он работает в структуре Департамента культурного наследия столицы, который возглавил в 2015 году. А пришел туда в 1990 году, студентом на практику, потом - на самую маленькую должность - архивариуса. C 2011 года при участии Алексея Александровича правительством Москвы принято более 40 нормативных актов об установлении зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия. Кроме того, более 800 объектов культурного наследия были поставлены под государственную охрану.