Чем старше столица, тем более трепетно к ее истории относятся москвичи. Об этом можно судить по многочисленным письмам читателей, которые пришли в "Российскую газету" к "Деловому завтраку" с руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым. Темы в них подняты самые разные. Судьба исторических мест и памятников культуры, реставрация уникальных зданий и будущее парков - произведений садово-ландшафтного искусства... Объединяет же одно: искреннее желание помочь сохранить городу все самое ценное, что досталось от предков. Что делается для этого и что еще надо сделать? Об этом шел разговор в редакции газеты.

Не читайте интернет

Алексей Александрович! С печалью мы, журналисты, смотрим, как по соседству с редакцией "Российской газеты" рушится здание комбината "Правда". Известный всему миру памятник конструктивизма, одно из последних творений архитектора Пантелеймона Голосова. В 2006 году там случился пожар. "Комсомольская правда", которая в последние годы располагалась там, переехала по другому адресу. А здание, выгоревшее с третьего по восьмой этаж, так и стоит заброшенным. Неужели никого не волнует его судьба?

Алексей Емельянов: Хочу успокоить - в "Правде" уже начинаются противоаварийные работы. Договоренность с собственником наконец достигнута. Признаюсь: сам мечтаю начать и закончить реставрацию этого шедевра архитектуры. Даже по дороге на "Деловой завтрак" специально прогулялся пешком. Посмотрел, как дела на объекте. Все последние годы мы думали, как не только спасти, но и дать новую жизнь этому зданию. В прошлом году, например, предложили студентам - участникам молодежного форума "Наследие" разработать проект-концепцию его использования после реконструкции. Предложения поступили очень интересные. Мы пригласили правообладателей посмотреть, как молодые специалисты могут помочь преобразить пострадавший памятник. Дело с места сдвинулось. Я очень этому рад. Комбинат "Правда", построенный в 1937 году, гордость Москвы, один из ее символов.

Что в нем может расположиться? Офисы?

Алексей Емельянов: Все, что угодно, лишь бы не нарушало предмета охраны и было на пользу жителям близлежащих домов.

Долгое время большую тревогу вызывало состояние и Шуховской башни...

Алексей Емельянов: Собственники - Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) тревогу москвичей услышали. Провели серьезную противоаварийную работу. Поставили внутри сооружения силовую опору, которая взяла всю нагрузку на себя. Конструктиву башни сейчас ничего не угрожает. Можно спокойно готовиться к реставрации. Насколько мне известно, уже подана заявка в Минкультуры РФ, так как это федеральная собственность.

В центре для стройки свободной земли практически не осталось. Значит, надо сохранять то, что есть

Год назад, будучи у нас в гостях, вы обнадежили, что наконец-то начинается реставрация кинотеатра "Художественный". Но он как стоял за бетонным забором, так и стоит.

Алексей Емельянов: Противоаварийные работы, начатые там в прошлом году, уже завершились: в том числе по конструктиву и кровле, сейчас идет непосредственно реставрация. Важно, что теперь зданию ничего не угрожает. К концу года его восстановление планируется завершить.

Там снова можно будет смотреть кино?

Алексей Емельянов: Да, историческая функция в одном из старейших кинотеатров столицы сохранится. Сдвинулось дело с мертвой точки и в отношении кинотеатра "Слава" на шоссе Энтузиастов. Там тоже в прошлом году завершены противоаварийные работы. Полномасштабная реставрация пройдет не позже будущего года. Еще одной головной болью был кинотеатр "Форум" на Садово-Сухаревской. Мы долго боролись с его собственником, вынуждены были даже добиваться его изъятия. В итоге объект выставили на торги и сейчас у него новый собственник. Надеюсь, и новая судьба. Проект его реставрации и приспособления разрабатывается. Мы заключим с владельцем охранные обязательства и возьмем под контроль восстановление. Постараемся, чтобы хотя бы частично сохранил и он свою историческую функцию - показ фильмов.

Все перечисленные памятники реставрируются на средства инвесторов?

Алексей Емельянов: И не только они. В прошлом году в Москве отреставрировано 213 зданий-памятников, 111 из них - на частные деньги. Такую задачу - дать возможность собственникам вдохнуть новую жизнь в ценные для истории города дома при полном соблюдении требований законодательства, - мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил еще в 2011 году. Так родилась городская программа "1 рубль за квадратный метр". Инвесторы берут на себя обязательство восстановить разрушающиеся памятники, а затем получают право на их использование в течение 49 лет по льготной цене.

Рисуя наследие своего района, маленькие москвичи рисуют Царицыно, Кусково, Останкино. Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия г. Москвы

Желающих принять участие в этой программе очень много. На аукционах, куда выставляются исторические объекты, цена возрастает порой в десятки раз. Вот, например, разыгрывался садовый павильон в Сивцевом Вражке. Площадь - всего 20 метров, а ставка арендной платы (которую инвестор платит, пока не восстановит объект) выросла в 130 раз! А ведь сколько денег надо вложить еще в саму реставрацию! Речь идет о сотнях миллионов рублей.

Чем же объясняется такой высокий спрос?

Алексей Емельянов: Прежде всего интересом к истории Москвы. Вот недавно открывалось после реставрации трехэтажное здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке. Памятником его признали только в 2017 году. Но какие имена с ним связаны! Среди владельцев этих палат семнадцатого века княгини Мария Долгорукова и Екатерина Лобанова-Ростовская, князья Репнины. Архитектор палат - Евграф Тюрин, занимавшийся восстановлением Арсенала в Кремле, перестройкой Манежа и Александрийского дворца. Третий этаж надстроил уже в XIX веке Александр Каминский, автор первого здания Третьяковки. Входишь в здание и понимаешь: настоящий московский дом с историей на протяжении нескольких веков! Есть и чисто практическая сторона интереса бизнеса к наследию. В центре свободной земли практически не осталось. Значит, построить что-то масштабное не удастся. Что остается? Благоустраивать, приводить в порядок, реставрировать и сохранять то, что есть. Вот и вкладывают люди деньги - на пользу городу и себе, повышая капитализацию памятников.

Рядом с Московской межевой канцелярией, в том же Хохловском переулке, 7, стоит еще одно здание - как после бомбежки. С ним будут что-то делать?

Алексей Емельянов: Обязательно. Очень интересное здание. В шестнадцатом веке - палаты дьяка Емельяна Украинцева, дипломата времен Петра I, позже там располагались архив Коллегии иностранных дел, знаменитая нотопечатня Юргенсона. В этом или будущем году начнутся противоаварийные работы, а затем и реставрация.

Цифры и примеры звучат убедительно. Но откуда же тогда берутся из года в год в интернете списки потерь культурного наследия Москвы? Берем один из самых свежих. Сообщает, что за последние девять лет в Москве утрачены 159 памятников. Что скажете на этот счет?

Алексей Емельянов: Скажу большое спасибо за вопрос. Как бы иначе я прокомментировал эти списки потерь? Они ведь и до меня доходят. А сказать действительно есть что, ведь их авторы и читателей вводят в заблуждение. Читаем: в 2019 году разрушена усадьба Муханова на Остоженке. Самый центр Москвы. Представляем себе: главный дом с портиком, парадный двор, флигель, конюшня... И вот на всю такую красоту власти напускают экскаватор. Жуть берет! Но это если не знать, что усадьба сенатора Алексея Ильича Муханова сгорела еще в пожаре 1812 года. В XIX веке по этому адресу было построено двухэтажное здание, которое позднее надстроили еще одним этажом. В советское время его занимал спортивный диспансер. Потом его реконструировали. И хотя усадьбой тут и не пахнет, тем не менее департамент настоял, чтобы фасадную стену, выходящую на Остоженку, сохранили. Просто с целью сохранения городской среды. Или еще пример, из того же списка. Значится деревянный дом, выявленный памятник, снесен так же в 2019 году. Речь о городской усадьбе Петрово-Соловово - Шиллер XIX века. Опять кто-то читает и думает: батюшки мои, до улицы Долгоруковской добрались! А на деле?

В "Правде" уже начинаются противоаварийные работы. Мечтаю начать и закончить реставрацию этого шедевра архитектуры

Памятник на месте, более того, там идут реставрационные работы. По нашему настоянию проведена микологическая экспертиза каждого бревнышка этого дома. Мы постарались сделать все для того, чтобы сохранить 60% подлинных бревен в процессе реставрации, вплоть до каждой отделочной деревяшки. Я мог бы и дальше перечислять страсти, которыми пугают москвичей. Но замечу лишь: я работаю с памятниками культурного наследия уже 30 лет. И точно знаю: другого такого мегаполиса, с таким количеством населения и такой плотностью застройки, как Москва, так бережно, как она, относящегося к ценным объектам исторической среды, в мире нет. Ежегодно мы реставрируем порядка 200 объектов, а всего с 2011 года отреставрировано 1424 памятника. Именно на сохранение, а не на разрушение нацелены все новые московские программы. И рубль за метр, и продажа с так называемым обратным опционом - на условиях восстановления. Восстановил - хорошо, не восстановил - город заберет обратно. Но при этом хочу все-таки напомнить: Москва - город, который развивался и 100 лет назад, и 200, и 300. Он развивается сейчас и будет развиваться и дальше. И это тоже нужно понимать.

Пикник истории не помеха

Москвичка Зинаида Кватонина задает вопрос: реконструируется Кусковский лесопарк. Коммунальщики прокладывают там экотропы, устраивают освещение, оборудуют пикниковые точки. Не правильнее ли было бы доверить эту работу профессионалам, реставраторам исторических парков?

Алексей Емельянов: Кусково, безусловно, шедевр ландшафтной архитектуры. Москвичи с удовольствием ходят туда полюбоваться усадьбой графа Шереметева, насладиться видами Вешняковского канала, красотой недавно отреставрированного павильона "Грот", единственного в России сохранившего подлинную отделку середины XVIII века. И мы с вами прекрасно знаем, что в Кусково помимо регулярного парка есть еще и пейзажный парк, представляющей собой большую лесопарковую территорию. Горожане эту территорию тоже очень активно посещают, приходят туда с семьями отдохнуть на природе, позаниматься спортом, просто подышать свежим воздухом. Если не создать им условий для такого отдыха, москвичи будут создавать их сами. И уж точно ничего хорошего для ландшафта и садово-парковой архитектуры из этого не получится. Так что я за то, чтобы лесопарковые территории приспосабливались, но при этом приспособление не вступало в противоречие с законодательством об охране культурного наследия. Тем более что вне зависимости от того, кто является заказчиком и готовит любые проекты реставрации и приспособления памятников, самими работами занимаются исключительно профессиональные организации, имеющие лицензию Министерства культуры РФ.

Недавно отреставрированное здание Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке. Фото: Сергей Михеев

И проекты благоустройства природных территорий проходят через вас?

Алексей Емельянов: Любой проект всех 102 памятников садово-паркового искусства, имеющихся в столице, обязательно поступает в наш департамент на согласование. Уверен, получим и на усадьбу Кусково.

Недавно прозвучала новость: решено отреставрировать Китайгородскую стену. Как известно, она окружала Кремль с XVI века. В XX веке стену практически снесли, мало что осталось. Одна часть этого сооружения вместе с гостиницей "Метрополь" образует сейчас узкий проход, который используется для технических нужд - складирования мусора, стройматериалов. Туристы не гуляют. Может быть, есть смысл организовать там туристический маршрут?

Алексей Емельянов: Участок, о котором идет речь, по сути единственный сохранившийся в подлинном виде. Проект его реставрации разработан и согласован. Им предусмотрена реставрация кирпичной кладки, белокаменного пояса, архитектурно-художественная подсветка... Работы планируется начать в текущем году. Поверьте, когда они завершатся и Китайгородская стена предстанет в первозданном виде, люди сами пойдут туда. И туристический маршрут сложится сам собой.

У каждого свое наследие

По инициативе департамента в прошлом году прошел конкурс детского рисунка "Наследие моего района". Интересно, что же нарисовали маленькие москвичи?

Алексей Емельянов: Честно говоря, перед началом конкурса я очень волновался, думал: ну, нарисуют Кремль, Арбат, ГУМ, ЦУМ, Большой театр... А увидел - Кузьминки, Текстильщики, Триумфальную арку, особняк Кекушева на Остоженке, Воронцовский парк... Это же здорово, что маленькие москвичи ассоциируют себя со своим районом, а не с Красной площадью. Или вот смотрю у девочки на рисунке - храм в Бутово. Спрашиваю: почему ты именно его нарисовала? Десятилетний человек серьезно объясняет: "Я в этот храм с детства хожу". У каждого из ребят - свое наследие. Для меня это стало открытием. Мы продолжили конкурс и в этом году, сейчас как раз идет сбор рисунков, а в мае определим победителей.

Вообще мы стараемся всячески приобщать всех москвичей к нашему наследию - в Дни исторического наследия, которые проходят в Москве с 18 апреля по 18 мая, организовали цикл экскурсий для школьников, а для студентов профильных колледжей в рамках выставки Denkmal - отдельный конкурс. Затем дошли до участников программы "Московское долголетие". Хотели пожилым москвичам просто показать самые интересные исторические места в городе, а в итоге получили великолепных экскурсоводов, знатоков Москвы, которые в Дни наследия сами с удовольствием водят экскурсии по памятникам. Повторюсь: для меня это очень важно, чтобы история Москвы была интересной всем москвичам.

В 2019 году Москву посетили 25 миллионов туристов, или в 2,5 раза больше, чем в 2010-м. Эксперты предсказывают, что поток их будет расти и в 2020-м. Что бы вы посоветовали посмотреть из недавно восстановленного тем, кто приедет в наш город?

Алексей Емельянов: Если человек не знает, куда пойти, ему нужно открыть портал "Узнай Москву". Мы регулярно насыщаем его самой свежей информацией и там каждый обязательно найдет что-то интересное для себя. А из объектов, реставрация которых завершится в этом году, первое, что приходит на ум, Дом Наркомфина с коммунальным корпусом. Шедевр конструктивизма, о судьбе которого еще пять-шесть лет назад тревожилась вся мировая общественность. Под руководством архитектора Алексея Гинзбурга, внука автора проекта этого дома, восстанавливается все - жилая функция, квартиры в том же виде, как были. Даже прачечная, отдельно стоящее здание. И хотя эти здания-памятники находятся в руках разных собственников, удалось отреставрировать их комплексно и одновременно.

Не могу не пригласить тех, кто помнит и любит Москву, и на ВДНХ. Полюбоваться восстановленными павильонами "Азербайджан", "Земледелие", прекрасными фонтанами.

Или просто пройтись по Маросейке, Бульварному кольцу, Замоскворечью. Поверьте: нам есть, что показать и чем удивить.

Досье "РГ"

Алексей Емельянов родился в Москве, ему 48 лет. 30 из них он работает в структуре Департамента культурного наследия столицы, который возглавил в 2015 году. А пришел туда в 1990 году, студентом на практику, потом - на самую маленькую должность - архивариуса. C 2011 года при участии Алексея Александровича правительством Москвы принято более 40 нормативных актов об установлении зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия. Кроме того, более 800 объектов культурного наследия были поставлены под государственную охрану.