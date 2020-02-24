Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 4 по 7 июня

В 2020 году самый масштабный книжный фестиваль страны вновь пройдет в самом центре столице. С 4 по 7 июня вся Красная площадь - от Исторического музея до Лобного места - будет отдана книгам, театру, литературным чтениям и дискуссиям, а главными действующими лицами этого большого литературного праздника станут писатели, художники, издатели, актеры, музыканты и, конечно же, читатели.

В книжных шатрах и на сценах фестиваля пройдут несколько сотен интереснейших событий. Посетителей ждут встречи с любимыми авторами и редкими зарубежными гостями, спектакли и концерты, запоминающиеся презентации книг и знакомство с лучшими музеями страны. А учитывая, что свои книжные новинки представляют около 400 издательств со всей страны, можно не сомневаться, что каждый сможет найти книгу по душе.

На Детской площадке в режиме нон-стоп будут идти увлекательные мастер-классы, захватывающие квесты, веселые игры и другие не менее запоминающиеся активности для детей всех возрастов.

Сохранится в этом году еще одна добрая традиция - 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, все, купившие на Красной площади книгу, получат в подарок экслибрис фестиваля с профилем Пушкина. Напоминаем, что вход на фестиваль свободный.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения и Правительства Москвы.