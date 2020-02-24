В московском наземном транспорте перестанет работать Wi-Fi

Беспроводной интернет с 1 марта перестанет работать в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях. Об этом сообщает Мосгортранс.

По данным пресс-службы компании, предоставляемая сейчас услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено.

- Рынок телекоммуникаций в мегаполисах непрерывно развивается. За пять лет требования к работе городского интернета изменились. Сегодня Wi-Fi в наземном транспорте менее востребован, чем ранее. Пассажиры чаще пользуются мобильным интернетом. Мы проведем опрос, учтем пожелания наших пользователей и составим новое техническое задание на услугу - чтобы она отвечала самым строгим современным стандартам, - сказал директор по информационным технологиям ГУП Мосгортранс Павел Кровяков.

Вернется в наземный транспорт беспроводной интернет во втором полугодии 2020 года - обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.

Кстати

Первые автобусы с бесплатным беспроводным интернетом вышли на линии в феврале 2016 года.