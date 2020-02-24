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24.02.2020 07:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девять человек спасены на Камчатке при пожаре в жилом доме

Текст: Инесса Доценко

Утром 24 февраля на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании в многоквартирном доме на улице Молодежной в поселке Тиличики Олюторского муниципального района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Фото: Администрация города Костромы
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- Возгорание произошло в проходящей под домом канализационной системе. Замыкание обогревающего кабеля привело к повреждению пластиковых труб, кроме того, в результате замыкания загорелись электрощитки, расположенные в тамбуре дома, - сообщили в ведомстве.

Из-за сильного задымления в подъезде из квартир не могли выйти девять человек. Двух жильцов со второго этажа прибывшие пожарные эвакуировали посредством трехколенной лестницы, еще семерых вывели из здания с помощью спасустройств.

Вскоре возгорание было полностью ликвидировано. Огнем повреждены деревянные конструкции тамбура, канализационная пластиковая труба и десять погонных метров обогревающего кабеля.

Погибших и пострадавших нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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