Хабаровчанка попала в аварию на угнанном автомобиле такси

24-летняя жительница Хабаровска не справилась с управлением автомобилем такси, который угнала незадолго до этого, и совершила ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

- В правоохранительные органы за помощью обратился водитель такси, - рассказали в ведомстве. - Со слов мужчины, он подвозил девушку до увеселительного заведения. По приезду к указанному в заказе месту клиентка попросила немного подождать, так как денег при себе не имела и обещала их взять у приятеля.

Прождав длительное время, таксист отправился в кафе искать пассажирку. Автомобиль остался открытым, ключи находились в замке зажигания. Девушку мужчина не нашел, как, впрочем, вернувшись, и своего автомобиля. Ущерб составил 330 тысяч рублей.

Пассажирку такси отыскали полицейские. Выяснилось, что машину она угнала "открыто", терпеливо дождавшись ухода водителя, а к моменту своего задержания успела попасть в ДТП и сбежать с места происшествия. Кстати, несколько лет назад ее уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и угон. При этом водительских прав девушка не имела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.