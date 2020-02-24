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24.02.2020 20:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вечное сияние

В Якутии алмазам присвоят имена героев Великой Отечественной войны
Текст: Юлия Гарднер ( "Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Крупные алмазы весом более 50 карат, добытые на территории Республики Саха (Якутия), назовут в честь Героев Советского Союза, призванных на фронт из региона во время Великой Отечественной войны. Это сделают в рамках проекта "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии", запущенного в Год патриотизма и к 75-летию Победы. До 9 Мая будут увековечены имена 21 уроженца региона, а всего до 2022 года - ста.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Старт проекту уже дан. В январе этого года алмаз массой 76,64 карата назвали в честь якутянина, Героя Советского Союза Сергея Асямова. Прозрачный желтый кристалл добыли на месторождении трубки "Заполярная".

Фото: Пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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Сергей Асямов служил в 746-м авиационном полку 3-й авиационной дивизии дальнего действия. К январю 1942 года он совершил 48 боевых вылетов, сбросив на фашистов 100 тонн бомб и причинив врагу огромный урон. Увы, встретить победу Асямову не удалось - он погиб 29 апреля 1942 года. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно...

- У нас в республике уже есть камни, которым присвоены имена героев Великой Отечественной войны - это "Снайпер Охлопков" (в 1969 году), "Герой Попов" (1993), "Герой Степанов" (1995) и "Герой Советского Союза Н.А. Кондаков (2005)", - рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Память, о ком увековечить в сиянии алмазов, могут решить сами якутяне. Предложения можно присылать Айсену Николаеву в Instagram.

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