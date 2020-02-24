В Приамурье на коронавирусную инфекцию обследовали более 270 человек

Врачи Амурской области с начала 2020 года провели лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) более 270 человек. Больных не выявлено. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

В первую очередь обследуют людей, прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после приезда.

Кроме того, по информации ведомства, с 1 января во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ в регионе действует санитарно-карантинный контроль. Ему уже подверглись пассажиры 1162 рейсов. С помощью тепловизионного оборудования специалисты осуществили двойной досмотр 28234 прибывших.