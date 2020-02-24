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24.02.2020 08:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье на коронавирусную инфекцию обследовали более 270 человек

Текст: Инесса Доценко

Врачи Амурской области с начала 2020 года провели лабораторные обследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) более 270 человек. Больных не выявлено. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Фото: AP Photo/Vincent Yu
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 77,2 тысячи

В первую очередь обследуют людей, прибывших из КНР и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после приезда.

Кроме того, по информации ведомства, с 1 января во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ в регионе действует санитарно-карантинный контроль. Ему уже подверглись пассажиры 1162 рейсов. С помощью тепловизионного оборудования специалисты осуществили двойной досмотр 28234 прибывших.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Распространение коронавируса COVID-19

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