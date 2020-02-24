В Приморье запустят информационную систему по обеспечению льготными лекарствами. Контролировать и анализировать процессы, а в случае необходимости оптимизировать их будет искусственный интеллект.

"Когда существует большое количество децентрализованных баз медицинских и аптечных систем, а также всевозможных разрозненных справочников, довольно сложно оперативно консолидировать необходимую информацию. Это становится особенно актуально, например, когда нужно уточнить остаток препаратов в аптечных учреждениях на момент выписки врачом рецепта, корректно определить потребность региона в медикаментах, своевременно провести закупки. Именно поэтому все больше регионов внедряет единые базы данных, позволяющие в короткое время получать самые подробные и достоверные сведения о запасах льготных лекарств и потребностях в них у населения", - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель председателя правительства Приморья Сергей Максимчук.

Искусственный интеллект будет контролировать процессы, а при необходимости - оптимизировать их

Доступ к информационной системе получат три категории пользователей. Первая - сотрудники регионального министерства здравоохранения, которые ведут закупки льготных лекарств. Вторая - это медицинские учреждения. Необходимое программное обеспечение установят в 75 больницах и поликлиниках края. Врачи смогут формировать плановые заявки на необходимое количество препаратов. Третья - это аптеки, доступ появится у 62 учреждений. Фармацевты смогут вести учет отпущенных рецептов, а также рецептов, находящихся на отложенном обеспечении, и остатков лекарств.

Кроме того, в новой системе будет нормативно-справочная база по лекарственным средствам. Помимо перечисленных категорий доступ к ней получат работающие по этому профилю представители органов власти, учреждения здравоохранения и аптеки.

"При выписке рецептов, в том числе на наркотические препараты, в систему будут заноситься как данные лечащего врача, так и пациента. В частности, прописываются ФИО больного, номера его СНИЛС, амбулаторной карты и медицинского полиса. Поэтому вопрос о защите персональных данных граждан стал для нас первоочередным. Она организована на высоком уровне и отвечает всем федеральным стандартам и требованиям законодательства", - сообщил Сергей Максимчук.