Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и еще пятеро пострадали. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, среди погибших двое детей.

По данным ведомства, авария произошла в 14:05 на трассе Игра-Глазов в 18 километрах от села Факел. По предварительным данным, 35-летний водитель внедорожника Toyota Highlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA XRAY, за рулем которого сидел мужчина 1984 года рождения. В салоне отечественной машины также ехали женщина 1983 года рождения, двое детей в возрасте восьми и девяти лет и годовалый малыш. От удара на месте аварии скончались четверо из них - водитель, женщина и двое малолетних детей. Годовалый ребенок госпитализирован.

В салоне иномарки также ехали три пассажира, в числе которых один ребенок. Все они были госпитализированы. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины аварии.