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24.02.2020 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и еще пятеро пострадали. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, среди погибших двое детей.

В Мордовии три человека погибли в лобовом ДТП

По данным ведомства, авария произошла в 14:05 на трассе Игра-Глазов в 18 километрах от села Факел. По предварительным данным, 35-летний водитель внедорожника Toyota Highlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA XRAY, за рулем которого сидел мужчина 1984 года рождения. В салоне отечественной машины также ехали женщина 1983 года рождения, двое детей в возрасте восьми и девяти лет и годовалый малыш. От удара на месте аварии скончались четверо из них - водитель, женщина и двое малолетних детей. Годовалый ребенок госпитализирован.

В салоне иномарки также ехали три пассажира, в числе которых один ребенок. Все они были госпитализированы. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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