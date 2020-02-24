В Ижевске два человека пострадали при обрушении лестницы на стройке

Лестничный марш обрушился в строящемся доме в Ижевске, под завалами оказались два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Удмуртии.

По данным ведомства, информация о ЧП поступила в экстренные службы в 14:05 по московскому времени. Обрушился лестничный марш в строящемся доме. В результате под завалами оказались два человека, одного из них удалось извлечь. Сейчас его осматривают медики. Информации о его состоянии нет.

Второй пострадавший остается под рухнувшей конструкцией. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы. Как уточняет "Интерфакс", ЧП произошло на стройке по улице Воткинское шоссе. На месте работают 22 человека и восемь единиц спецтехники.