В Мордовии три человека погибли в лобовом ДТП

Смертельное столкновение двух легковых автомобилей произошло утром в понедельник на трассе Саранск - Рузаевка, сообщает республиканское УГИБДД. Дорожная авария унесла жизни трех человек, еще один госпитализирован.

"Это Октябрьский район города Саранска, около поворота на совхоз "Левжинский" столкнулись автомобили Renault Megane и Nissan Almera. По предварительным данным, Renault Megane ехал в сторону города Рузаевка, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Nissan Almera. Три человека погибли и один госпитализирован", - уточнили в дорожной полиции.

В числе погибших сам виновник аварии и его пассажир, скончался и мужчина, управлявший встречным Nissan. Всем мужчинам 30-25 лет, пояснили в МВД Мордовии. Причины произошедшего выясняются.