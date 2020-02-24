В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине "скорой"

В Пермском каре очевидцы сняли на видео работу фельдшеров скорой помощи, которые волокли мужчину в бессознательном состоянии по земле. Как сообщает РИА Новости, краевой минздрав начал проверку по данному факту.

Накануне в тематической группе, посвященной происшествиям в городе Березники, был опубликован видеоролик, на котором видно, как три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по лужам и мокрому снегу. Визуально мужчина не сопротивлялся и находился без сознания, предположительно был пьян.

Он лежал у входа в общественное здание. Бригада "скорой" из трех человек (мужчина и две девушки) подошла к нему, попыталась поднять на ноги. Когда это не получилось, мужчина схватил пациента за куртку и поволок по земле до машины. Сотрудники экстренной службы с трудом затолкнули его в "скорую" и уложили на пол. На вопрос очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер отвечает, что носилки предназначены для "больных и трезвых", а мужчина весь грязный. На кадры попал номер машины с кодом региона 159, что говорит о принадлежности к Пермскому краю.

На ситуацию обратило внимание региональное министерство здравоохранения. Как уточнили в ведомстве, по данному факту будет проведена проверка. Подобное обращение с пациентом там назвали неподобающим, пообещав наказать всех виновных.

В ведомстве отметили, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной помощи. Кроме того, запах алкоголя или ацетона может быть следствием обострения ряда заболеваний, например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Представитель минздрава также подчеркнул, что выпивший человек является таким же пациентом, как и все.