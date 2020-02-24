В Алтайском крае пропали двое рыбаков

В Каменском районе Алтайского края ищут пропавших любителей зимней рыбалки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональном МЧС, 23 февраля в 15 часов на пульт дежурного полиции поступило сообщение о том, что в Каменском районе на протоке Оби пропали двое рыбаков из Барнаула. По предварительной информации, мужчины ночью выехали на снегоходе с территории базы, после чего перестали выходить на связь.

Рыбакам в этом году не раз напоминали о мерах предосторожностях на льду. Зима хоть и многоснежная, но теплая - морозных дней было совсем немного. По данным гидрометеоцентра, на Оби и ее протоках в некоторых местах отмечается неполный ледостав: в Каменском районе толщина льда на ледовой переправе по Оби достигает всего 40 сантиметров, а рядом с ней - 20 и меньше.

На Алтае это уже не первое в этом году ЧП, связанное с зимним ловом. В Рубцовском районе 15 февраля двое мужчин, возвращаясь с рыбалки, сорвались на снегоходе с обрыва. Один умер на месте происшествия, другой получил различные травмы.