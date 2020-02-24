Из Нальчика запустят авиарейсы в Сочи, Краснодар и Симферополь

Аэропорт в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) планирует открыть рейсы из Нальчика в Сочи, Краснодар и Симферополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта.

Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии дополнительных рейсов в Москву и увеличение частоты рейсов в Санкт-Петербург.

"По итогам 2019 года в аэропорту Нальчик перевезено 118 429 человек. По внутренним - 114 857 человек, по международным - 3572 человек. По итогам 2020 года аэропорт Нальчик прогнозирует пассажиропоток в 220 000 человек", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе воздушной гавани также отметили, что в ближайшем будущем планируется реконструкция аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы.