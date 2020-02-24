Новости

В Ижевске два человека пострадали при обрушении лестницы на стройке 15:13
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме 15:01
Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы 14:59
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине "скорой" 14:46
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы 14:44
Ежик Спайки стал талисманом ЧМ-2021 по хоккею 14:23
В Северной Осетии неизвестный застрелил мужчину 13:48
Украинский премьер неудачно пошутил об ипотеке и наркотиках 13:41
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 4 по 7 июня 13:31
Первый филиал Большого театра построят в Калининграде 13:30
В Москве распустились первые подснежники 13:24
В Италии коронавирусом заразились 210 человек 13:19
В Сочи синоптики обещают дожди с грозами и снег 12:57
Евросоюз потратит 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом 12:49
Из Нальчика запустят авиарейсы в Сочи, Краснодар и Симферополь 12:29
Зима в Москве может побить абсолютный температурный рекорд 12:19
На Кубани из-за курения в постели погиб мужчина 12:16
Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах 12:13
По городам России и Беларуси проедет эшелон боевой техники 11:55
Китай разработал вакцину против коронавируса 11:50
В московском метро откроют станцию "Парк чудес" 11:47
В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения 11:38
Названы призовые Логинова за выступление на чемпионате мира по биатлону 11:28
В Петербурге Mini Cooper с женщиной за рулем свалился в Фонтанку 11:24
В Южной Корее из-за коронавируса закрыли парламент 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
24.02.2020 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Нальчика запустят авиарейсы в Сочи, Краснодар и Симферополь

Текст: Ирина Белова

Аэропорт в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) планирует открыть рейсы из Нальчика в Сочи, Краснодар и Симферополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта.

Фото: Пресс-служба "Почты России"/ РИА Новости
Самолет "Почты России" совершил первый рейс из аэропорта Жуковский

Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии дополнительных рейсов в Москву и увеличение частоты рейсов в Санкт-Петербург.

 "По итогам 2019 года в аэропорту Нальчик перевезено 118 429 человек. По внутренним - 114 857 человек, по международным - 3572 человек. По итогам 2020 года аэропорт Нальчик прогнозирует пассажиропоток в 220 000 человек", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе воздушной гавани также отметили, что в ближайшем будущем планируется реконструкция аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым СКФО Кабардино-Балкария ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
Пушков оценил слова Трампа о примирении России и Украины
Китай разработал вакцину против коронавируса
Украинский премьер неудачно пошутил об ипотеке и наркотиках
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин