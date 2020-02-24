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24.02.2020 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР врачи вместо приема больных детей обедали, распивая шампанское

Текст: Ирина Белова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после опубликования видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав КБР.

Фото: iStock
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На видео, ранее появившемся в соцсетях, засняты врачи, которые обедают в одном из кабинетов в то время, когда в коридоре приема ожидают родители с больными детьми. Автор утверждала, что доктора при этом распивали шампанское.

После девушка спросила, как ей найти заведующую, на что одна из медиков ответила, что участковый врач сидит на приеме. Женщина зашла в указанный кабинет и, открыв дверь, увидела, что перед медиком были расставлены пакеты с парфюмерной продукцией. При этом у женщины, сидящей на приеме у детского врача, не было ребенка, а с собой она принесла пакет с духами. Судя по обрывкам разговора, прерванного посетительницей с камерой, речь шла о покупке парфюмерии.

Позже выяснилось, что инцидент произошел в педиатрическом отделении поликлиники Терской районной больницы. Как подчеркнули в минздраве, ситуация на останется без внимания. Сотрудники, которые позволили себе распивать спиртное в рабочее время, а также заведующая поликлиники, которая допустила данное нарушение, будут наказаны в соответствии с трудовым кодексом.

Также будет проведена проверка, по результатам которой соответствующие выводы последуют и в отношении руководства центральной районной больницы.

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