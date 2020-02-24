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24.02.2020 21:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы с наибольшим количеством отцов-одиночек

Текст: Ирина Белова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты назвали регионы России, в которых проживает больше всего отцов-одиночек, а также составили статистический портрет мужского населения страны. Так, в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской переписи населения, четвертое место занимает Татарстан, пятое - Свердловская область, а шестое - Нижегородская область.

Всего в России насчитывается 68 115 300 мужчин. По данным Росстата, самое важное для российского мужчины - материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье. Среднестатистический соотечественник готов много работать за достойную зарплату.

Фото: Photoxpress
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58,6 процента опрошенных мужчин считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни, 31,4 процента - желательным, а 10 процентов не считают нужным официально оформлять отношения.

Средний возраст российских женихов - 27,5 года. К 30 годам большинство мужчин уже женаты или были женаты. Пожить вместе до свадьбы, чтобы лучше узнать друг друга, считают необходимым 43,6 процента мужчин.

Из тех, кто живет в незарегистрированном браке, более 40 процентов не хотят идти в ЗАГС, если подруга не беременна, а 33 процента не собираются регистрироваться и после рождения ребенка.

На создание семьи больше других ориентированы специалисты со средним профессиональным и оконченным высшим образованием. Половина мужчин хотела бы воспитывать двоих детей, а 20 процентов рассчитывают завести троих. Главные проблемы, которые мешают обзавестись детьми прямо сейчас, - материальные и жилищные трудности, а также неуверенность в завтрашнем дне.

Более точная и подробная статистика о российских семьях России появится по результатам Всероссийской переписи населения 2020 года, которая пройдет с 1 по 31 октября.

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