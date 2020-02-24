Первый филиал Большого театра построят в Калининграде

Первый камень в основание пока единственного в стране филиала Большого театра России в Калининграде заложат 25 февраля губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор Большого театра России Владимир Урин. Строительная площадка расположилась на острове Октябрьский, а решение о строительстве филиала уже называют новой точкой отсчета в истории театра.

Для Калининграда и Большого театра - это важный шаг, который не только обогатит культурную жизнь города, но и привлечет в регион новых туристов. По словам Владимира Урина, коллектив Большого театра и все специалисты, которые работают в нем, сделают все, чтобы филиал Большого стал подлинным театральным центром страны.

Символический акт закладки отметят гала-концертом, в котором примут участие ведущие солисты оперы и балета театра: Анна Никулина, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Якопо Тисси, Игорь Цвирко, Вячеслав Лопатин, Егор Хромушин, Анна Аглатова, Агунда Кулаева, Юлия Мазурова, Анна Нечаева, Андрей Потатурин, Тимофей Дубовицкий, а также хор и оркестр Большого театра под управлением маэстро Павла Клиничева. Концерт пройдет в концертном зале "Янтарь-холл" в Светлогорске.

А в Калининградском областном музее изобразительных искусств можно познакомиться с сокровищами музея Большого театра. Выставка "Большой театр - городам России", открытая до 1 марта, - это более 90 ценных экспонатов, которые помогут составить весьма полное представление о театре: архитектуре легендарного здания, декорациях, театральных костюмах и великих артистах, чей облик запечатлен на уникальных фотографиях. Так, посетители увидят эскизы основателя музея Большого Федора Федоровского к операм "Кармен" Ж. Бизе (1922 г.), "Нюрнбергские мейстерзингеры" Р. Вагнера (1929 г.), "Садко" Н. Римского-Корсакова (1935, 1949 г.), "Хованщина" М. Мусоргского (1950 г.). Особая гордость музейщиков - эскизы декораций и костюмов Бориса Григорьева (1920 г.) к так и не осуществленной постановке оперы "Снегурочка" Н. Римского-Корсакова. Историю балета "Лебединое озеро" расскажут эскизы костюмов и декораций, выполненные в разные годы Василием Дьячковым, Сергеем Самохваловым и Мариной Азизян. Не обошли своим вниманием организаторы выставки и балеты "Дон Кихот", "Ромео и Джульетта" и две постановки "Спартака".