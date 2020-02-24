Умер президент "Петергофа" Вадим Знаменов

Сегодня, 24 февраля в возрасте 83 лет ушел из жизни Вадим Знаменов, президент Государственного музея-заповедника "Петергоф".

Вадим Валентинович пришел работать в "Петергоф" в 1965 году вскоре после окончания исторического факультета Ленинградского государственного университета и посвятил музею больше пятидесяти лет своей жизни. Он внес огромный вклад в послевоенное возрождение музея: восстановление разрушенных памятников, дворцов и парков, пополнение утраченных фондов, создание новых экспозиций. С 2009 года Вадим Знаменов занимал пост президента ГМЗ "Петергоф".

- Его любовь к Петергофу была безгранична, его знания - огромны, его авторитет в музее - непререкаем, - говорят о Вадиме Валентиновиче сотрудники ГМЗ "Петергоф". - Его имя золотыми буквами вписано в историю музейного дела России.

Как сообщили в музее, Вадим Знаменов будет похоронен на Бабигонском кладбище Петергофа. Прощание с ним состоится 28 февраля, в 12.00 в Большом Петергофском дворце.