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24.02.2020 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми четыре человека погибли при столкновении с КамАзом

Фото: ГУ МЧС по Республике Коми Фото: ГУ МЧС по Республике Коми
Фото: ГУ МЧС по Республике Коми

В Усинском районе Коми иномарка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

По данным регионального МЧС, авария произошла в 11:35 на трассе Усинск-Харьяга. Как уточнили правоохранители, на 32-м километре подъезда к Усинску кроссовер Lifan столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли водитель иномарки, а также трое его пассажиров - женщина, девушка и подросток. Все они были родственниками.

Сейчас на месте аварии работает полиция, выясняются причины и обстоятельства ЧП. Ликвидацией последствий ДТП занимались подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели.

Ранее экстренное ведомстве предупреждало жителей республики об ухудшении погодных условий в ряде районов - Усинском, Интинском, Воркутинском, Печорском и Вуктыльском. По прогнозам синоптиков, 24 февраля до поздней ночи в данных областях сохранится сильный южный ветер с порывами до 21 метра в секунду, а также метель, что может стать причиной ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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