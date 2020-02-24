В Коми четыре человека погибли при столкновении с КамАзом

В Усинском районе Коми иномарка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По данным регионального МЧС, авария произошла в 11:35 на трассе Усинск-Харьяга. Как уточнили правоохранители, на 32-м километре подъезда к Усинску кроссовер Lifan столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли водитель иномарки, а также трое его пассажиров - женщина, девушка и подросток. Все они были родственниками.

Сейчас на месте аварии работает полиция, выясняются причины и обстоятельства ЧП. Ликвидацией последствий ДТП занимались подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели.

Ранее экстренное ведомстве предупреждало жителей республики об ухудшении погодных условий в ряде районов - Усинском, Интинском, Воркутинском, Печорском и Вуктыльском. По прогнозам синоптиков, 24 февраля до поздней ночи в данных областях сохранится сильный южный ветер с порывами до 21 метра в секунду, а также метель, что может стать причиной ДТП.