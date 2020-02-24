В Санкт-Петербурге женихам и невестам выдают сертификаты молодоженов

Как рассказал корреспонденту "РГ" главный врач ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" Александр Балдин, с момента начала выдачи "сертификатов молодоженов" услугой воспользовались более 500 пар. За счет бюджета Санкт-Петербурга, то есть бесплатно для обратившихся, можно получить консультацию акушера-гинеколога для женщин и уролога-андролога для мужчин, общий клинический анализ крови и анализ на заболевания, передающиеся половым путем, а также ряд специализированных исследований и консультацию генетика.
- Примерно 20 процентов популяции имеют проблемы с репродуктивным здоровьем, это статистика, - отмечает Балдин. - К нам обращаются примерно 100 пар в месяц, но этого мало. При том что в Петербурге ежегодно заключается примерно 50 тысяч браков, хотелось бы, чтобы до нас доходили 4-5 тысяч молодоженов.
Сами потенциальные участники говорят, что Смольный запустил очень важную инициативу. Житель Санкт-Петербурга Александр Андреев, например, официально женился в День всех влюбленных, но до этого прожил со своей возлюбленной почти семь лет без регистрации брака.
- Мы не планировали детей в гражданском браке, но теперь хотим получить сертификат молодоженов просто для того, чтобы быть более спокойными относительно своего здоровья, - рассказал он корреспонденту "РГ".
По мнению Александра Балдина, увеличить поток молодоженов могла бы более таргетированная реклама (форма онлайн-рекламы, использующая методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с параметрами и характеристиками, релевантными для рекламируемых товаров или услуг. - Ред.). В идеале - разместить информацию о сертификатах стоило бы прямо в ЗАГСах и Дворцах бракосочетаний. Пока врачам отказывают на том основании, что это станет рекламой услуг центра. Однако если у кого-то из обратившихся будут выявлены проблемы - и не только с репродуктивным, а вообще со здоровьем, - пациент получит рекомендации и направление для дальнейшего лечения. И это очень важно!
Приходить на прием к врачу вдвоем вовсе не обязательно. Записаться муж и жена могут и по отдельности, в удобное для них время - нужно только иметь при себе копию свидетельства о браке, а также отметку о наличии гражданства РФ с постоянной или временной регистрацией в Санкт-Петербурге для обоих супругов, поскольку финансирование программы осуществляется за счет городского бюджета.
- Невозможно точно указать, какая сумма выделяется на сертификаты молодоженов, - отмечет главврач ЦПСР, - поскольку отдельной строкой финансирование сертификатов не предусмотрено. Однако могу сказать, что полное обследование для пары в коммерческой клинике вылилось бы в довольно существенную сумму.
Для сравнения: в сети одной из действующих в Санкт-Петербурге лабораторий только комплексный анализ оценки микрофлоры мочеполового тракта и выявления распространенных инфекций для женщин стоит 4310 рублей, для мужчин - 2800, еще 4020 - клинический и биохимический анализ крови.
Кстати
Ознакомиться со списком исследований и записаться на прием на официальном сайте Центра планирования семьи и репродукции - www.cpsr-spb.ru или по телефону 670-76-76.
Анастасия Акулова, руководитель торговой сети, г. Омск:
- Возможно, этот проект заставит новобрачных подумать о продолжении рода, не откладывая в долгий ящик. Сейчас никто никуда не торопится. Молодые карьеристы рвутся обеспечить собственное благополучие. И девушки туда же: сначала пожить для себя. Но "потом" бывает слишком поздно. Сейчас у меня есть все - и "кресло", и хороший доход, и квартира, и дача. А вот детей нет и, похоже, уже не будет. Теперь за малыша я бы все отдала, но деньги, увы, бессильны. Возможно, если бы десять лет назад нам с мужем выдали вот такой "сертификат молодоженов", жизнь могла сложиться совсем иначе...
Полина и Данил Донцовы, молодожены, г. Ростов-на-Дону:
- Идея замечательная! У нас сейчас медовый месяц, а свадьба стала самым счастливым событием. Если бы еще нам предоставили и сертификат на обследование здоровья, это был бы приятный и очень полезный бонус. Мы хотим минимум троих детей и к их рождению будем подходить серьезно. Но медицинское обследование - это далеко не бесплатно. Уверены, подобная инициатива была бы с радостью воспринята и в нашем регионе. Повезло питерцам!
Подготовили Светлана Сибина и Елена Мелихова, Омск, Ростов-на-Дону