В Санкт-Петербурге женихам и невестам выдают сертификаты молодоженов

Здоровьем вновь образованных семейных пар всерьез озаботились в Северной столице. Не позже чем через год после заключения брака они могут пройти бесплатное медицинское обследование. При этом возрастной ценз для участников программы не установлен.

Как рассказал корреспонденту "РГ" главный врач ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" Александр Балдин, с момента начала выдачи "сертификатов молодоженов" услугой воспользовались более 500 пар. За счет бюджета Санкт-Петербурга, то есть бесплатно для обратившихся, можно получить консультацию акушера-гинеколога для женщин и уролога-андролога для мужчин, общий клинический анализ крови и анализ на заболевания, передающиеся половым путем, а также ряд специализированных исследований и консультацию генетика.

Приходить на прием к врачу вдвоем вовсе не обязательно. Записаться муж и жена могут и по отдельности, в удобное для них время

- Примерно 20 процентов популяции имеют проблемы с репродуктивным здоровьем, это статистика, - отмечает Балдин. - К нам обращаются примерно 100 пар в месяц, но этого мало. При том что в Петербурге ежегодно заключается примерно 50 тысяч браков, хотелось бы, чтобы до нас доходили 4-5 тысяч молодоженов.

Сами потенциальные участники говорят, что Смольный запустил очень важную инициативу. Житель Санкт-Петербурга Александр Андреев, например, официально женился в День всех влюбленных, но до этого прожил со своей возлюбленной почти семь лет без регистрации брака.

- Мы не планировали детей в гражданском браке, но теперь хотим получить сертификат молодоженов просто для того, чтобы быть более спокойными относительно своего здоровья, - рассказал он корреспонденту "РГ".

По мнению Александра Балдина, увеличить поток молодоженов могла бы более таргетированная реклама (форма онлайн-рекламы, использующая методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с параметрами и характеристиками, релевантными для рекламируемых товаров или услуг. - Ред.). В идеале - разместить информацию о сертификатах стоило бы прямо в ЗАГСах и Дворцах бракосочетаний. Пока врачам отказывают на том основании, что это станет рекламой услуг центра. Однако если у кого-то из обратившихся будут выявлены проблемы - и не только с репродуктивным, а вообще со здоровьем, - пациент получит рекомендации и направление для дальнейшего лечения. И это очень важно!

Приходить на прием к врачу вдвоем вовсе не обязательно. Записаться муж и жена могут и по отдельности, в удобное для них время - нужно только иметь при себе копию свидетельства о браке, а также отметку о наличии гражданства РФ с постоянной или временной регистрацией в Санкт-Петербурге для обоих супругов, поскольку финансирование программы осуществляется за счет городского бюджета.

Сертификатом уже воспользовались более 500 пар молодоженов. Фото: zdrav.spb.ru

- Невозможно точно указать, какая сумма выделяется на сертификаты молодоженов, - отмечет главврач ЦПСР, - поскольку отдельной строкой финансирование сертификатов не предусмотрено. Однако могу сказать, что полное обследование для пары в коммерческой клинике вылилось бы в довольно существенную сумму.

Для сравнения: в сети одной из действующих в Санкт-Петербурге лабораторий только комплексный анализ оценки микрофлоры мочеполового тракта и выявления распространенных инфекций для женщин стоит 4310 рублей, для мужчин - 2800, еще 4020 - клинический и биохимический анализ крови.

Кстати

Ознакомиться со списком исследований и записаться на прием на официальном сайте Центра планирования семьи и репродукции - www.cpsr-spb.ru или по телефону 670-76-76.

Как вам это?

Анастасия Акулова, руководитель торговой сети, г. Омск:

- Возможно, этот проект заставит новобрачных подумать о продолжении рода, не откладывая в долгий ящик. Сейчас никто никуда не торопится. Молодые карьеристы рвутся обеспечить собственное благополучие. И девушки туда же: сначала пожить для себя. Но "потом" бывает слишком поздно. Сейчас у меня есть все - и "кресло", и хороший доход, и квартира, и дача. А вот детей нет и, похоже, уже не будет. Теперь за малыша я бы все отдала, но деньги, увы, бессильны. Возможно, если бы десять лет назад нам с мужем выдали вот такой "сертификат молодоженов", жизнь могла сложиться совсем иначе...

Полина и Данил Донцовы, молодожены, г. Ростов-на-Дону:

- Идея замечательная! У нас сейчас медовый месяц, а свадьба стала самым счастливым событием. Если бы еще нам предоставили и сертификат на обследование здоровья, это был бы приятный и очень полезный бонус. Мы хотим минимум троих детей и к их рождению будем подходить серьезно. Но медицинское обследование - это далеко не бесплатно. Уверены, подобная инициатива была бы с радостью воспринята и в нашем регионе. Повезло питерцам!

Подготовили Светлана Сибина и Елена Мелихова, Омск, Ростов-на-Дону