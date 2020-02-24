Выборгский серфер покатался на доске в затопленном лесу

Житель Выборга Ленинградской области Денис Зинчук выложил в соцсети видеоролик о том, как он катается на доске для сап-серфинга прямо в лесу, среди затопленных деревьев.

Необычная сап-прогулка стала возможна благодаря непогоде. После штормов леса на побережье Финского залива оказались сильно залиты водой. Местами уровень воды поднялся на метр. На снятом Зинчуком видео видно, как волны накатывают прямо в лес, а сап легко лавирует между соснами и березами.

"Мне пару часов размяться и погрести было в самый раз", - комментирует ролик Денис Зинчук. И шутя сетует, что размер волн был маловат.

Денис Зинчук возглавляет сап-направление в Федерации серфинга РФ и руководит Ленинградской областной федерацией серфинга. Видео с лесным катанием он сделал в районе Большого Бора Выборгского района.

Нынешняя зима подарила серфингистам и сап-серферам Петербурга и Ленобласти самый продолжительный сезон катания - вода в этом сезоне почти не замерзала.