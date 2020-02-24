На Кубани из-за курения в постели погиб мужчина

Сегодня в поселке Южном Белореченского района при пожаре погиб мужчина.

Как сообщили в аккаунте Instagram управления по делам ГО и ЧС Белореченска, в 7.09 на телефон экстренной службы "112" поступило сообщение о том, что на улице Центральной произошло возгорание частного дома.

В 7.10 туда направились экипажи экстренных служб, 7.40 огонь удалось полностью ликвидировать. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

При тушении пожара обнаружили труп хозяина 1946 года рождения. Предварительная причина возгорания - курение в постели.