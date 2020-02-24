С конца апреля в Крым запустят новые железнодорожные маршруты

В апреле оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" откроет новые маршруты. На поездах "Таврия" можно будет приехать в Симферополь и обратно из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

Как сообщила пресс-служба компании, после запуска поездов Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь пассажирами фирменных "Таврий" уже стали более 130 тысяч человек.

- За это время мы получили массу обращений с просьбой расширить географию перевозок, - рассказал гендиректор транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. - Большой интерес к поездкам на полуостров радует. С учетом высокого спроса назначены новые маршруты.

Поезд Мурманск - Симферополь будет курсировать один раз в девять дней через Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку, Арзамас, Пензу и Ростов-на-Дону. Первый состав выйдет в 19 часов 25 апреля из Мурманска. Путь до столицы Крыма займет 93 часа 10 минут.

Поезд Екатеринбург - Симферополь будет ходить несколько раз в неделю, но разными ветками: северной (через Казань, Канаш, Саранск, Пензу - 64 часа 15 минут в пути) и южной (через Челябинск, Уфу, Самару, Саратов и Волгоград - 67 часов 35 минут). Первый состав отправится в 22 часа 35 минут 25 апреля из Екатеринбурга (через Самару).

После запуска поездов Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь пассажирами "Таврий" уже стали более 130 тысяч человек

Поезд Кисловодск - Симферополь назначен два раза в неделю. Он пройдет маршрут за 21 час 40 минут через Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин и Краснодар. Первый состав отправится с кисловодского вокзала в 12 часов 50 минут 29 апреля.

Новые поезда поедут на полуостров из Москвы и Петербурга. Состав "Таврия" Москва - Севастополь начнет курсировать через день с 27 апреля и проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. Причем в отличие от симферопольского поезда № 27/28, в составе будут вагоны не только СВ, купе, но и плацкарт.

Поезда "Таврия" также свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. С Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга составы с вагонами купе и плацкарт проследуют через Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов.

Поезда из Санкт-Петербурга в Евпаторию будут курсировать через день, в Феодосию два раза в неделю. Первый состав в Евпаторию назначен на 28 апреля, а в Феодосию - на 7 мая.

Поезда из Москвы в Евпаторию начнут курсировать со 2 мая через день, в Феодосию - несколько раз в неделю начиная с 4 мая.

Двухэтажные поезда "Таврия" из Москвы с вагонами купе и СВ отправляются в Крым ежедневно. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами - через день. Летом сообщение станет ежедневным.