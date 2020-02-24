Вильфанд пообещал рекордно высокие температуры до конца февраля

Новости

В Ижевске два человека пострадали при обрушении лестницы на стройке 15:13
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме 15:01
Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы 14:59
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине "скорой" 14:46
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы 14:44
Ежик Спайки стал талисманом ЧМ-2021 по хоккею 14:23
В Северной Осетии неизвестный застрелил мужчину 13:48
Украинский премьер неудачно пошутил об ипотеке и наркотиках 13:41
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 4 по 7 июня 13:31
Первый филиал Большого театра построят в Калининграде 13:30
В Москве распустились первые подснежники 13:24
В Италии коронавирусом заразились 210 человек 13:19
В Сочи синоптики обещают дожди с грозами и снег 12:57
Евросоюз потратит 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом 12:49
Из Нальчика запустят авиарейсы в Сочи, Краснодар и Симферополь 12:29
Зима в Москве может побить абсолютный температурный рекорд 12:19
На Кубани из-за курения в постели погиб мужчина 12:16
Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах 12:13
По городам России и Беларуси проедет эшелон боевой техники 11:55
Китай разработал вакцину против коронавируса 11:50
В московском метро откроют станцию "Парк чудес" 11:47
В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения 11:38
Названы призовые Логинова за выступление на чемпионате мира по биатлону 11:28
В Петербурге Mini Cooper с женщиной за рулем свалился в Фонтанку 11:24
В Южной Корее из-за коронавируса закрыли парламент 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
24.02.2020 12:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вильфанд пообещал рекордно высокие температуры до конца февраля

Текст: Ольга Игнатова
До конца недели синоптики не ожидают сильных холодов в России. Но при положительных аномалиях все-таки прогнозируются минусовые температуры по ночам, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

По его словам, в Москве во вторник аномалия составит 7 градусов выше нормы, как и в среду. 27 и 28 февраля норма уже будет превышена на 8 градусов, а 29 февраля - на 5-6 градусов. Но при этом в ночь на среду температура будет опускаться до минус 4-5 градусов. Днем всю неделю - в пределах плюс 4-5 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Самые высокие положительные аномалии, по словам Вильфанда, возможны на севере Западной Сибири и в центре Сибири. Там отклонения от нормы могут составить 20 градусов. На юге - в Ростовской области - норма будет превышена на 12 градусов, в Краснодарском крае - на 10 градусов. В Краснодаре, как и в районе Сочи, в середине недели прогнозируется до плюс 17 градусов. В Крыму - до плюс 14-15 градусов. Это уже вполне весенние значения.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край СФО ЦФО Москва ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
Пушков оценил слова Трампа о примирении России и Украины
Китай разработал вакцину против коронавируса
Украинский премьер неудачно пошутил об ипотеке и наркотиках
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи