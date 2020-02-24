Вильфанд пообещал рекордно высокие температуры до конца февраля

До конца недели синоптики не ожидают сильных холодов в России. Но при положительных аномалиях все-таки прогнозируются минусовые температуры по ночам, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве во вторник аномалия составит 7 градусов выше нормы, как и в среду. 27 и 28 февраля норма уже будет превышена на 8 градусов, а 29 февраля - на 5-6 градусов. Но при этом в ночь на среду температура будет опускаться до минус 4-5 градусов. Днем всю неделю - в пределах плюс 4-5 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Самые высокие положительные аномалии, по словам Вильфанда, возможны на севере Западной Сибири и в центре Сибири. Там отклонения от нормы могут составить 20 градусов. На юге - в Ростовской области - норма будет превышена на 12 градусов, в Краснодарском крае - на 10 градусов. В Краснодаре, как и в районе Сочи, в середине недели прогнозируется до плюс 17 градусов. В Крыму - до плюс 14-15 градусов. Это уже вполне весенние значения.