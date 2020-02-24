На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме

Управление МЧС по Ямало-Ненецкому округу сообщило о гибели двоих человек при пожаре в одноэтажном четырехквартирном доме.

ЧП случилось после полудня по местному времени на улице Западной в большом поселке Коротчаево, находящемся в 80 километрах от Нового Уренгоя и считающегося частью городского муниципалитета. По невыясненным пока причинам, вспыхнул старый деревянный барак.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, к моменту прибытия пожарного расчета в составе 14 человек и четырех единиц спецтехники, горел чердак и жилые помещения на площади около ста квадратных метров. Большая часть жильцов выбежала из дома, когда огонь только занялся. В нем остались женщина, которую пожарные вытащили уже обгорелой. Спасти ее медикам не удалось. После они обнаружили в доме тело мужчины.

Пожар, угрожавший перекинуться на соседний жилой дом, был локализован в 14 часов 30 минут местного времени.