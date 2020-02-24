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24.02.2020 18:07
Рубрика: В мире

Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов

Текст: Марина Алешина

Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные украинского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова. С результатами опроса можно ознакомиться на сайте.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Больше всего украинцы не доверяют государственному аппарату в целом, то есть чиновникам (77 процентов), судебной системе (76 процентов), коммерческим банкам (71,5 процента), политическим партиям (70 процентов), прокуратуре (68 процентов), а заодно и борцам с мздоимством в лице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (66 процентов) вместе с Национальным антикоррупционным бюро Украины (65 процентов). Не верят украинские граждане законодательной и исполнительной ветвям власти - Верховной раде и кабмину (примерно по 65 процентов), а также Верховному (64 процента) и Конституционному (60,5 процента) судам. Нет надежды и на профсоюзы (у 51 процента опрошенных).

У Владимира Зеленского тоже проблемы с рейтингом. Уровень доверия президенту Украины прошлой осенью составлял 79 процента, не доверяли ему лишь 13,5 процентов граждан. А в феврале 2020 году эти показатели составили соответственно 51,5 и 41 процент. Его партия "Слуга народа" за месяц потеряла 9 процентов поддержки, которая составляет сейчас 36 процентов.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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