В Екатеринбурге старшеклассник напал на пожилого учителя: пришлось вызывать "скорую". В Псковской области ученик ударил и повалил преподавателя на пол. В Москве школьник стал буянить и распускать руки прямо на уроке физики… Образовательные новости последних дней напоминают криминальную хронику, а профессию педагога все чаще называют одной из самых опасных.

Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями. Например, если ребенок оскорбляет педагога - штраф до пяти тысяч рублей. Если родители ненадлежаще исполняют свои обязанности - штраф предлагается увеличить в шесть (!) раз - с 500 до трех тысяч рублей. Рекомендуются и поправки в Уголовный кодекс: за нападение, насильственные действия в отношении педагогов - лишение свободы до трех лет.

70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. Выгорание, уход учителя из профессии уже не редкость

- События, когда учителя становятся жертвами насилия, к сожалению, продолжаются. Когда мы разрабатывали эти предложения, то понимали: в обществе они будут восприняты неоднозначно, - рассказал заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. - Но мы считаем, что такие законодательные инициативы нужны, потому что это дополнительный правовой механизм. Он не может быть единственным, но может повлиять на ситуацию.

По данным исследования ВШЭ, 70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. А по данным международных исследований, 57 процентов российских учителей считают, что их труд не ценится в обществе. Риски профессионального выгорания - не пустые слова. И уход учителя из профессии тоже уже не редкость. Но смогут ли изменить ситуацию те же повышенные штрафы?

- Решать задачу следует комплексно. В первую очередь поднимая социальный статус учителя и обеспечивая ему такое положение в обществе, которого он заслуживает, - убежден зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

В Комитете Госдумы по образованию и науке начали разработку другого законопроекта в защиту учителя.

Рабочее название - "О статусе педагога". В него предполагается включить определенные льготы. Как рассказала зампред профильного комитета Любовь Духанина, предложения по законопроекту уже поступают со всей страны.

Во многих российских школах уже пытаются решать проблему конфликтов с помощью техники:устанавливают видеокамеры. Фото: Сергей Михеев

- Нужно ли повышать ответственность за недостойные поступки детей? Конечно, нужно. Но также нужны системные меры поддержки учителей. Педагогам нужны четкие нормы по трудовой нагрузке. Они хотят получить льготу, по которой их дети учились бы в той же школе или том же детском саду, где они работают. Также предлагается наконец-то навести порядок в системе повышения квалификации, предусмотреть для учителей систему специальной медицинской помощи и реабилитации, - рассказала Любовь Духанина. - Педагогический труд особенный. У нас даже есть такое понятие, как "горловые нагрузки". Конечно, учителя хотят, чтобы и медики подумали об особенных формах поддержки их здоровья. А что касается конфликтов, то, мне кажется, нужно более четко прописать механизм их разрешения, технологию медиации в школе.

41 процент родителей говорят о том, что причиной конфликта в школе может стать стиль преподавания и общения учителя с ребенком (по данным опроса ОНФ и Фонда "Национальные ресурсы образования")

Во многих российских школах уже пытаются решать эту проблему с помощью техники: устанавливают видеокамеры. Как рассказала директор московской школы № 1409 Ирина Ильичева, они есть даже в спортивных залах. А вот в Англии многие учителя даже начали носить мобильные нагрудные видеорегистраторы. Под таким прицелом подростки трижды задумаются, прежде чем хамить преподу, теперь всегда есть что предъявить в суде. И, как уверяют британские педагоги, дети стали вести себя намного лучше.

Впрочем, российские эксперты пока относятся к идее видеорегистраторов настороженно.

- Есть диаметрально противоположные мнения. С одной стороны, видеозапись действительно может помочь в оценке и решении конфликта. С другой - у учителя должно оставаться личное пространство, должна быть защита от круглосуточного наблюдения. Поэтому каждое решение надо сто раз взвесить и продумать последствия, - рассказала на круглом столе в "Учительской газете" директор школы № 1520 имени Капцовых Вита Кириченко. Кстати, законопроект "О статусе педагога" разрабатывается в Госдуме по инициативе именно этого издания.

На круглом столе также были озвучены данные опросов родителей. 41 процент мам и пап говорят о том, что причиной конфликта в школе может стать стиль преподавания и общения учителя с ребенком. 29 процентов указы­вают причину конфликтов еще более конкретно - проб­лемы с классным руководи­телем.

Домашнее назидание

Мнение родителя

Татьяна Суздальницкая, член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы:

- Я против повышенных штрафов. Почему? Оскорбляют и бьют учителей чаще всего подростки из неблагополучных семей. Или, напротив, мажоры, которые чувствуют себя безнаказанными и для родителей которых штрафы вообще ничего не значат.

Но ведь есть и другая категория детей, которая срывается в конфликты. Это дети, которых сам же учитель систематически травил и доводил. Если вводить повышенные штрафы за оскорбление учителя, кто будет оценивать степень оскорбительности? Как подтвердить психологическое давление на ребенка? Все пойдут в суды? Тема очень сложная. И простых решений здесь быть не может.

Главная проблема в том, что система профилактики правонарушений у нас неэффективна. Избавиться же от злостного хулигана школа не может. Вызвать родителей, сделать выговор и замечание, подать сигнал в опеку, в комиссию по делам несовершеннолетних - все. А вот не пускать на урок ребенка нельзя, это будет нарушать его право на образование. Перевести на иную форму обучения тоже невозможно.

У школы должна быть возможность быстро и адекватно защититься от хулигана, который терроризирует весь класс. Причем еще до того, как он совершит серьезный проступок.

Кстати

В Ульяновской области с января этого года начал действовать местный закон "О статусе педагога". В нем есть положения о кодексе профессиональной этики учителя, о создании единой и бесплатной "горячей линии", куда может обратиться педагог. В школах Ульяновской области введены новые должности: педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь. Для них предусмотрены серьезные доплаты - от 6150 до 12300 руб­лей каждый месяц. Прием документов на участие в отборе, который позволит учителю получить эту категорию, стартовал 20 февраля. А завершится он 28 февраля.