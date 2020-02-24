Ространснадзор начал экзаменовать машинистов локомотивов

В России началась проверка квалификации машинистов локомотивов. Они должны будут получить свидетельство на право управления локомотивом, сдав экзамен госкомиссии.

Управлять поездами запретили осужденным или подозреваемым в преступлениях, связанных с экстремизмом и терроризмом. По новым положениям закона о железнодорожном транспорте организациям нельзя принимать их на работу, непосредственно связанную с движением поездов, а уже работающих нужно уволить.

В Минтрансе подчеркивают, что цель экзаменов - не проредить штат машинистов, а повысить их профессиональный уровень

С формальной точки зрения осужденных с погашенной судимостью нельзя ограничить в каких-либо правах, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Терроризм, конечно, случай особый. "Но и найти среди машинистов тех, кто были бы осуждены за терроризм, это что-то из разряда фантазий", - отмечает эксперт. На железнодорожном транспорте и так действует очень серьезный отбор, поясняет он.

Тем не менее экзамены для получения свидетельства на управление подвижным составом придется проходить всем. Поправки в закон вступили в силу в конце января этого года, а сейчас этот процесс набирает обороты.

После стартовой волны экзаменовки уже выданы первые свидетельства на право управления подвижным составом по новым правилам, рассказали "РГ" в Ространснадзоре. Выдаются такие документы безвозмездно и являются бессрочными. Свидетельства, выданные ранее, будут действовать до указанного в них срока. Если же срок не определен, заменять их будут в случае утраты или порчи.

Есть и те, кто не смог сдать экзамен. Так, на Урале в двух группах экзамены уже сдавали 39 кандидатов, трое сдать не смогли. В Центральном регионе из 21 кандидата экзамен не сдал один, на Северо-Западе из 23 не сдали трое. В Сибири в двух группах экзамен сдавали 45 человек, из них не сдали шестеро. А вот на Дальнем Востоке из 18 кандидатов испытания не прошел никто. Вопросы касались правил технической эксплуатации железных дорог в России, организации движения поездов, правил поведения в нестандартных ситуациях, а также специфики управления подвижным составом, поясняют в Ространснадзоре. Так что от проверки профессиональных знаний зависит безопасность движения на железнодорожном транспорте.

Провалившие экзамен получат шанс пересдать. Все же главное - не проредить штат машинистов, а повысить их профессиональный уровень. "Внесенные изменения позволили создать условия для формирования единой современной системы допуска к управлению железнодорожным подвижным составом исключительно квалифицированных специалистов", - подчеркивают в Ространснадзоре.

Ранее документы на право управления тяговым подвижным составом на путях общего пользования выдавала компания "Российские железные дороги", а на путях необщего пользования - их владельцы. Те свидетельства не были документами государственного образца, соответственно и единых требований к их получению не существовало.

Теперь контроль за кадровым составом на железнодорожном транспорте стал строже. Ужесточается также учет лиц, имеющих право на управление железнодорожным подвижным составом. Всех машинистов, получивших свидетельства, занесут в единый реестр, который будет также вести Рос­транснадзор. Помимо экзаменов для получения свидетельства каждый кандидат должен представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний и копию документа, подтверждающего прохождение профессионального обучения.

"Не умаляя значимости машинистов грузовых локомотивов, нужно сказать, что на машинистах, управляющих пассажирским составом, лежит особая ответственность. Контроль уровня профессиональных знаний и навыков в этой сфере очень важен. А если у кого-то были сложности при сдаче экзамена, то это лишь отражает объективную ситуацию", - говорит вице-президент ассоциации "Желдорразвитие" Николай Березин. Не сдавшим экзамен стоит задуматься над повышением своего профессионального уровня, добавляет он.

Комментарий

Список запретов на работу для судимых постепенно расширяется. В начале года появилась информация о том, что к списку ограничений на трудоустройство для бывших заключенных планируется добавить еще один пункт.

Предполагается, что за руль такси и общественного транспорта не смогут сесть люди, отсидевшие срок за убийство, сексуальные преступления, терроризм. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд других законов.

Как пояснили "РГ" эксперты, в случае принятия поправок справки об отсутствии судимости будут требовать у водителей в том числе интернет-агрегаторы такси.

Сейчас в больших городах уже не принято голосовать у обочины, это анахронизм. В основном такси заказывают с помощью специальных приложений на смартфоне или вызывают по телефону. Поэтому человек с тяжелым клеймом в биографии не сможет подключиться к интернет-агрегатору и зарабатывать на жизнь извозом.

В Трудовом кодексе уже есть несколько статей, предусматривающих запреты для бывших осужденных. Судимого не возьмут в школу учителем или тренером в детскую спортивную секцию. Человек, отсидевший срок, должен забыть о госслужбе, работе на стратегических предприятиях и т.д. В итоге так получается, что судимый гражданин на практике вечно находится как бы под подозрением.

Поэтому многие после освобождения сталкиваются с проблемой: некуда пойти, нигде не берут на работу. Причем нередко бывшему сидельцу отказывают в приеме даже там, где, в принципе, могли бы взять - закон не запрещает. Но кадровики предпочитают перестраховаться. Есть риск, что в случае принятия поправок таксопарки также не будут разбираться в юридических тонкостях, погашена судимость или нет, была за тяжкое преступление или нетяжкое и т.п.

Поэтому, по мнению многих экспертов, предлагаемые ограничения надо детально прорабатывать, в том числе стоит дополнительно обсудить их необходимость. Работа в такси оставалась одной из возможностей, где на справку не посмотрят и дадут шанс начать жизнь с чистого листа. Тем не менее есть и другая сторона: а вдруг гражданин и вправду не перестал быть опасным?

Надо более четко прописать список запретов на профессию, причем четко разграничить виды "биографических пятен": далеко не каждая судимость должна включать человека в списки нежелательных персон повсюду. Какие-то двери для человека, решившего исправляться, обязательно должны оставаться открытыми. С другой стороны, в чувствительных сферах нужен дополнительный контроль, и разумные ограничения допустимы.

Подготовил Владислав Куликов