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24.02.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Возьмут "кликом"

Самозанятым стал доступен налоговый автоплатеж
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Федеральная налоговая служба (ФНС) обновила мобильное приложение "Мой налог" для самозанятых. Теперь там доступна функция автоплатежа. В ближайшее время появится возможность отчислять взносы в Пенсионный фонд, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В новой версии приложения для iOS и Android можно настроить автоплатеж, чтобы начисленный к уплате налог автоматически списывался с привязанной банковской карты. Появилась возможность просмотра истории платежей. Прямо из приложения теперь можно общаться с техподдержкой. Также разработчики по просьбе пользователей усовершенствовали справочник видов деятельности: вместо длинного перечня теперь удобное меню по категориям. Например, при нажатии на меню "Дом" высвечивается перечень работ: повар, водитель, репетитор, переводчик.

Фото: iStock
В приложении "Мой налог" зарегистрировалось более 465 тысяч самозанятых

Одно из ближайших обновлений приложения сделает доступной возможность отчисления взносов в Пенсионный фонд. Самозанятые граждане платят налог по ставке 4 процента, если оказывают услуги другим гражданам и по ставке 6 процентов, если работают с индивидуальными предпринимателями и компаниями. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке. Чтобы упростить им эту задачу, в приложение "Мой налог" "зашьют" такую функцию.

Самозанятыми в рамках эксперимента по уплате налога на профессиональный доход считаются граждане, которые работают "на себя", создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Сейчас эксперимент идет в 23 регионах.

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