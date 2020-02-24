Новости

Власти сняли запрет на движение поездов между Австрией и Италией 04:16
Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины 03:56
Сирийская армия вернула под свой контроль два селения в провинции Идлиб 03:32
СМИ: Трамп не допустит публикации книги Болтона 03:13
Израильская армия нанесла удары по сектору Газа 02:50
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску 01:51
Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона 01:42
Австрия остановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса 01:31
На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии 00:56
Лев Лещенко раскритиковал лидера Rammstein за безнравственность 00:33
Названы победители полуфинала "Лидеров России" в ЦФО 23.02.2020
Одесситы отметили День защитника Отечества, несмотря на запрет 23.02.2020
Лоза оценил представителя Украины на "Евровидении" 23.02.2020
Кирк Дуглас не оставил сыну Майклу никакого наследства 23.02.2020
В Италии из-за коронавируса закрыли достопримечательности 23.02.2020
Император Японии отменил празднование 60-летия из-за короновируса 23.02.2020
Тренер сборной Норвегии по биатлону вступился за Логинова 23.02.2020
В аптеках Венеции заканчиваются маски 23.02.2020
Россия обыграла Северную Македонию в квалификации Евробаскета-2021 23.02.2020
В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка 23.02.2020
Трамп: Я хочу, чтобы Россия и Украина пришли к согласию 23.02.2020
Трамп намерен лично помириться с талибами 23.02.2020
Декорации фильма "Сердце пармы" в Подмосковье могут сохранить для туристов 23.02.2020
В СИЗО по делу о взятке заключен замглавы таможенного поста Шереметьево 23.02.2020
В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess 23.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Почему порой сложно попасть в желаемое медучреждение
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
Тест "РГ": Что вы знаете об армии и 23 февраля
24.02.2020 01:51
Рубрика: В мире

SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы.

ПВО Сирии будет сбивать чужие самолеты в воздушном пространстве страны

Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей. По данным агентства, обстрел велся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот, пишет ТАСС.

При этом представитель израильской Армии обороны Авихай Адрей в своем Twitter сообщил, что вооруженные силы страны нанесли ряд ударов по террористическим объектам, принадлежащим радикальной палестинской группировке "Исламский джихад" (запрещена в РФ) на юге Дамаска.

Напомним, ранее Дамаск подвергался ракетной атаке в ночь на 14 февраля. Удары наносили самолеты, которые заходили с территории Голанских высот на юго-западе страны.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Израиль Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
В Черное море зашел эсминец США с крылатыми ракетами
Путин поддержал идею проведения четырехстороннего саммита по Сирии
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС