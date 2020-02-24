SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA, отмечая, что в небе над столицей слышны взрывы.

Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей. По данным агентства, обстрел велся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот, пишет ТАСС.

При этом представитель израильской Армии обороны Авихай Адрей в своем Twitter сообщил, что вооруженные силы страны нанесли ряд ударов по террористическим объектам, принадлежащим радикальной палестинской группировке "Исламский джихад" (запрещена в РФ) на юге Дамаска.

Напомним, ранее Дамаск подвергался ракетной атаке в ночь на 14 февраля. Удары наносили самолеты, которые заходили с территории Голанских высот на юго-западе страны.