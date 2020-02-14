Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску

Видео, демонстрирующее отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску распространило агентство SANA. Речь идет об атаке, произошедшей в ночь на пятницу.

По данным гостелеканала Ikhbariya, удары нанесли самолеты, которые заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны.

Напомним, до этого Дамаск подвергся атаке Израиля ночью шестого февраля. Истребители без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по пригородам столицы. В ответ правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.