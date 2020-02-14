Дамаск снова подвергся ракетному удару

ПВО Сирии отражает в ночь на пятницу атаку на Дамаск. Несколько объектов удалось сбить.

Гостелеканал Ikhbariya утверждает, что удары наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны. Официальных сообщений сирийской стороны о том, кто атакует, пока нет, пишет РИА Новости.

До этого Дамаск подвергался атаке ночью шестого февраля. Тогда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по пригородам столицы. В ответ правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

Во время этой атаки Израиля под огонь мог попасть пассажирский лайнер, на борту которого находились 172 пассажира. Он экстренно приземлился на российской авиабазе "Хмеймим". Только по счастливой случайности никто не пострадал. "Использование Израилем для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО гражданских самолетов становится характерной чертой израильских ВВС", - подчеркнули в Минобороны России.