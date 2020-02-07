В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

На российской авиабазе "Хмеймим" экстренно приземлился пассажирский лайнер, который едва не попал под обстрел. На его борту было 172 пассажира. Только по счастливой случайности никто не пострадал. "Использование Израилем для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО гражданских самолетов становится характерной чертой израильских ВВС", - подчеркнули в ведомстве.

Похожий инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда над Средиземным морем системами ПВО Сирии был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Трагедия произошла во время атаки израильских самолетов. На его борту находились 15 человек, все они погибли. Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль.