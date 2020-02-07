В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Новости

В Японии перевернулся вертолет сил самообороны 08:14
Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией 08:05
Пушков прокомментировал отмену Лондоном части пошлин на товары РФ 07:52
Медики рассказали, что будет, если внезапно отказаться от сахара 07:51
В Приамурье возобновили поставки китайских овощей и фруктов 07:41
"Барселона" вслед за "Реалом" вылетела из Кубка Испании 07:41
Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси 07:16
Пассажирский самолет экстренно сел после обстрела Израилем Дамаска 07:12
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb 06:32
Сотруднику ФСБ в Приамурье предложили взятку в миллион рублей 06:13
В Токио прибыл четвертый чартер из Уханя с эвакуированными японцами 05:58
Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии 05:56
В КНР отменены налоги и введены премии для участников борьбы с коронавирусом 05:45
В Японии не выявлено россиян среди заболевших коронавирусом на лайнере 05:34
Не менее 400 беженцев собрались на сербско-венгерской границе 04:59
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти" 04:34
В Магадане пожарный осужден за гибель женщины в ДТП 04:13
В Японии коронавирус обнаружен еще у 41 человека на круизном судне 04:06
В Якутии вымогатели ловили жертв с помощью школьницы 04:05
Рыболовецкое судно с египтянами подорвалось на мине в Красном море 04:01
Небензя заверил в намерении РФ пресекать угрозы работы с Турцией по САР 03:55
Трамп: США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене 03:35
Первый случай заражения итальянца коронавирусом выявлен в Риме 03:19
Пентагон выделил 11 баз для содержания граждан на карантине 02:50
Полиция Чили обнаружила подземный тоннель для ограбления банка 02:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 07:25
Рубрика: В мире

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Текст: Владимир Шилов
Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер. Об этом сегодня заявили в министерстве обороны России.
Фото: REUTERS/Amir Cohen Фото: REUTERS/Amir Cohen
Фото: REUTERS/Amir Cohen

На российской авиабазе "Хмеймим" экстренно приземлился пассажирский лайнер, который едва не попал под обстрел. На его борту было 172 пассажира. Только по счастливой случайности никто не пострадал. "Использование Израилем для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО гражданских самолетов становится характерной чертой израильских ВВС", - подчеркнули в ведомстве.

В Москву из сирийского лагеря беженцев вылетели 35 российских детей

Похожий инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда над Средиземным морем системами ПВО Сирии был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Трагедия произошла во время атаки израильских самолетов. На его борту находились 15 человек, все они погибли. Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Израиль Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Пушков прокомментировал отмену Лондоном части пошлин на товары РФ
Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам