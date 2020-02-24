Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста". В руководстве партии говорят, что музыкант в этой политической структуре может возглавить работу в сфере культуры и, в частности, заняться проектом по реставрации исторического центра Санкт-Петербурга. Сам артист не исключил участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Партбилет музыканту вручил в Санкт-Петербурге лично председатель "Партии Роста" Борис Титов. По его мнению, Шнуров украсит "избирательную кампанию в целом своими мыслями, интересными идеями". Сам артист пообещал, что с ним будет явно веселее. "Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, - сказал он. - По крайней мере внесу яркие краски и буду называть вещи своими именами".

"Партия Роста" планирует идти на выборы в Госдуму в 2021 году. Шнуров не стал исключать, что будет в них участвовать. "В планах пока такое, ну, может, и есть, а может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов", - приводит РИА Новости слова музыканта.

Лидер фракции партии в законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева считает, что солист группы "Ленинград" может возглавить направление культуры и искусства. "Потому что он человек широко образованный, он много в чем разбирается - и в музыке, и в живописи", - сказала Дмитриева. Также она отметила, что Шнурову близка тема реставрации зданий в историческом центре города. "Даже то, что мы с ним обменялись несколькими вопросами, понятно, что он в этих проблемах разбирается", - пояснила она.