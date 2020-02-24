На этой неделе компания Sony анонсирует новое поколение PlayStation - PS5. "РГ" разобралась, какие новые функции следует ждать любителям игр и сколько придется заплатить за новую консоль.

Приставки уже давно перестали быть игрушками для детей, в них с удовольствием рубятся и взрослые. Фото: nd3000 / istock

Первое подтверждение

Логотип Sony PlayStation 5 появился в официальном Instagram японской компании 7 января. Он практически ничем не отличается от аналогичного у PlayStation 4. Тем не менее пост собрал уже более пяти млн лайков. Это самый популярный игровой пост в Instagram.

Когда премьера?

Планировалось, что PS5 анонсируют 5 февраля, однако потом появилась другая дата - консоль могут анонсировать до 29 февраля на специальном мероприятии в Нью-Йорке. При этом совершенно точно Sony не приедет на игровой фестиваль Pax East в Бостоне и Game Developer Conference в середине марта - японцы отказались от участия в обоих мероприятиях из-за коронавируса.

"Мы приняли трудное решение отменить участие в конференции разработчиков игр из-за растущей озабоченности по поводу коронавируса. Мы посчитали это лучшим вариантом, поскольку ситуация с вирусом и глобальные ограничения на поездки меняются изо дня в день. Мы разочарованы тем, что отказались от участия в конференциях, но здоровье и безопасность наших сотрудников во всем мире являются для нас самым важным", - отмечается в заявлении компании.

Основные изменения по сравнению с PS4

Совершенно точно у новой консоли будет гибридный 8-ядерный процессор AMD Ryzen третьего поколения. Ожидается, что PS5 получит возможность аппаратной трассировки лучей (это метод построения трехмерных моделей, в котором используется принцип, аналогичный реальным физическим процессам). Наконец-то консольные геймеры смогут играть на частоте выше 240 FPS (кадров в секунду) в разрешении 4К - в текущем поколении консоли игроки вынуждены мириться со "слайд-шоу" в 30 FPS - именно поэтому они становятся объектом шуток PC-геймеров.

Кроме того, прирост производительности произойдет за счет отказа от жестких дисков (HDD). Вместо них будут ставить твердотельные накопители (SSD) - игры станут запускаться намного быстрее. Появится поддержка оптических приводов для дисков Blu-ray объемом на 100 ГБ. Еще одним приятным нововведением станет обратная совместимость с играми текущего поколения консолей - PS4. Если вы задумываетесь над приобретением приставки, мы рекомендуем подождать новинку - так вы сможете поиграть и в новые, и в старые игры, а обладателям PS4 придется довольствоваться играми текущего поколения.

Дизайн

Новая консоль совершенно точно получит обновленный дизайн. Корпус оформят в V-образном стиле, с отсылкой к римскому написанию цифры 5. Это сделано не только с точки зрения эстетики, но и для улучшения охлаждения. Расположение кнопок на геймпаде не изменится по сравнению с текущей версией консоли. Ожидается, что контроллер получит адаптивные триггеры с сопротивлением, которое полностью зависит от игрока. Обратная связь с джойстиком станет более реалистичной и будет меняться в зависимости от сценариев игры.

Что с ценой?

По информации Bloomberg, минимальная стоимость новой консоли составит 470 долларов.

Кстати

Недавно компания Sony отчиталась о финансовых результатах за третий финансовый квартал 2019 года. Японцы рассказали, что общий объем поставок PS4 на мировой рынок достиг 108,9 млн экземпляров. Для сравнения, PS3 по данным на апрель 2015 года продали тиражом 87 млн. Также в отчете написано, что за последние три месяца всего было отгружено 6,1 млн приставок, что на 2 млн меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Эксперты связывают падение продаж с тем, что скоро будет представлено новое поколение консолей.