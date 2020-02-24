Гаджеты скоро получат сверхбыстрый интернет. Смартфоны, планшеты и ноутбуки ряда производителей в скором времени смогут получить программное обновление, благодаря которому будет активирован модуль, поддерживающий самый современный стандарт беспроводной связи - Wi-Fi 6.

Сейчас технология поддерживается во флагманских моделях устройств компании Apple, Samsung, а также ряде ноутбуков Asus, но она не сертифицирована в России. Законопроект минкомсвязи, предполагающий ее официальную сертификацию, проходит общественное обсуждение. Как только его примут и технология будет официально сертифицирована, гаджеты начнут "летать".

Крупнейшие ИТ-компании еще осенью 2019 года обращались в минкомсвязь с просьбой разрешить использование нового стандарта беспроводной связи. "Wi-Fi 6 сегодня не сертифицирован в потребительских устройствах, в частности Samsung и Apple отключили возможность его использования, несмотря на то, что аппаратно она поддерживается, - говорит Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. - То же самое касается и роутеров. Для потребителя включение Wi-Fi 6 означает то, что все устройства будут поддерживать новую технологию и пользователям больше не понадобится покупать дополнительные точки доступа для улучшения приема сигнала. Много технологий заимствовано из 5G. В рамках этого заимствования повышается скорость передачи данных, плюс в Wi-Fi 6 есть возможность подключать интернет вещей: а именно, умный дом, что тоже подкупает потребителя. Для тех, кто играет, облачный гейминг Wi-Fi 6 дает возможность играть без задержек. Первоначально технология не станет распространенной, потому что устройства, которые ее поддерживают, стоят довольно дорого: это и флагманские смартфоны, и роутеры с поддержкой Wi-Fi 6".

В компании Huawei считают, что Wi-Fi 6 пока больше не потребительская, а корпоративная тема. Многие ИТ-гиганты часто разрабатывают новые технологии под потребности именно корпоративных пользователей, а уже позднее они приходят в пользовательский сегмент.

"Wi-Fi 6 - это технология высокоскоростной беспроводной передачи данных нового поколения, предназначенная для ускорения процесса цифровой трансформации, - отмечает Денис Сереченко, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия. - Wi-Fi 6 более чем в четыре раза превосходит Wi-Fi 5 по пропускной способности на абонента, а также по количеству одновременно подключенных абонентов. При этом время задержки снижено в три раза. Благодаря этим улучшениям новый стандарт может быть использован везде, где необходимы высокая скорость и качество связи кампусной/локальной сети". Например, в образовании, где используются курсы с применением виртуальной и дополненной реальности, в телемедицине, где для проведения дистанционных диагностик и хирургических операций используются интеллектуальные роботизированные системы, на производствах с использованием мобильных автоматизированных систем. Отдельное направление - спортивные, культурные и социальные объекты, где проходят массовые скопления людей, а также магазины самообслуживания и автоматизированные склады.

"Wi-Fi 6 не заменит собой технологии мобильной связи, в частности 5G. Традиционно она может помочь мобильной сети в решении задач передачи данных в помещениях, а также взять на себя часть мобильного трафика в публичных местах. Таким образом, действуя каждая в своих нишах, эти технологии не конкурируют, а дополняют друг друга", -добавляет Сереченко.

В Samsung отметили, что как только Wi-Fi 6 пройдет сертификацию в России, компания "включит" его поддержку для пользователей.