Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира ATP в Дубае.

Наши спортсмены встречались с соперниками ниже классом. И неудивительно, что оба выиграли в двух сетах. Рублев оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:4), а Хачанов впервые в карьере победил Михаила Кукушкина (7:6, 6:1) из Казахстана.

В следующей стадии соревнований Рублев встретится с триумфатором противостояния Жоау Соуза (Португалия) - Филип Краинович (Сербия), а Хачанову предстоит провести поединок с кем-то из пары Праджнеш Гуннесваран (Индия) - Деннис Новак (Австрия).

Тем временем ATP опубликовал обновленную версию рейтинга. Первая пятерка осталась без изменений. Замыкает ее россиянин Даниил Медведев. Выше его только Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария) и австриец Доминик Тим.