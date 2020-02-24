Соцсеть Twitter планирует ввести специальную маркировку для содержащих дезинформацию постов политиков, сообщает американский канал NBC. В Сети появилось разработанное Twitter видео, на котором показано, что фейковые посты будут отмечаться ярко-оранжевой планкой. Кроме того, на самом твите будет написано, что он "вреден и вводит в заблуждение".

Определять подобные публикации будут журналисты и эксперты, прошедшие верификацию в Twitter. Помимо этого, в соцсети рассматривают балльную систему для поощрения пользователей, которые вносят вклад в работу Twitter и "правильно себя ведут", помогая людям понять информацию, которую они видят. Участники этой системы также смогут проверять посты на достоверность.

В самом Twitter подтвердили подлинность презентации и заявили, что рассматривают различные варианты борьбы с дез­информацией. В интервью NBC представитель компании заявил, что "дезинформация является критической проблемой и мы будем тестировать много разных способов ее решения". Дата введения новых функций пока неизвестна.

В последнее время в Twitter появляются функции, которые помогают людям комфортнее чувствовать себя в соцсети. Так, в ноябре 2019 года Twitter разрешил скрывать определенные ответы на свои публикации. Однако сам ответ не удаляется, и человек, комментарий которого был скрыт, не будет знать об этом. В этом году Twitter начал тестировать функцию ограничения ответов на пост. Пользователь самостоятельно может выбрать из четырех вариантов ограничений числа комментариев: в первом случае отвечать могут все пользователи, во втором - только те, кого он читает, третья опция позволяет выбрать участников, которые смогут ответить на сообщения, а четвертая закрывает возможность комментирования сообщения вообще. Пользователи давно просят руководство соцсети дать возможность редактирования твитов, но основатель соцсети Джек Дорси категорически против.