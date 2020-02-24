Новости

Хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США 19:51
Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным 19:31
В Башкирии более 30 машин попали в ДТП из-за метели на трассе 18:58
Пострадавший при обрушении дома в Ижевске травмировал позвоночник 18:49
В КБР врачи вместо приема больных детей обедали, распивая шампанское 18:23
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу 18:18
Норвежский биатлонист заступился за Логинова 18:12
Фильм "Лед 2" вновь возглавил прокат 18:07
Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов 18:07
Болонскую ярмарку детской литературы перенесли из-за коронавируса 17:49
Российский фильм "Лед 2" собрал более миллиарда рублей за десять дней 17:34
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс 17:15
Ковальчук получил в "Вашингтоне" 17-й номер 17:10
В Ижевске после гибели человека на стройке завели дело 17:05
Назван возможный промежуточный хозяин коронавируса 17:05
Главные ошибки при проезде "лежачих полицейских" 17:00
В Коми четыре человека погибли при столкновении с КамАзом 16:47
Один человек погиб при обрушении на стройке в Ижевске 16:21
Вышел трейлер новых "Трансформеров" 16:13
Звезда "Мажора" Павел Прилучный разводится с актрисой Агатой Муцениеце 16:05
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии 15:57
Российского журналиста не пустили в Латвию 15:42
Спасатели извлекли второго пострадавшего при обрушении в Ижевске 15:35
В Ижевске два человека пострадали при обрушении лестницы на стройке 15:13
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
24.02.2020 18:16
Рубрика: Общество

Блок-пост

Соцсеть Twitter отследит фейки
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
Соцсеть Twitter планирует ввести специальную маркировку для содержащих дезинформацию постов политиков, сообщает американский канал NBC. В Сети появилось разработанное Twitter видео, на котором показано, что фейковые посты будут отмечаться ярко-оранжевой планкой. Кроме того, на самом твите будет написано, что он "вреден и вводит в заблуждение".

Определять подобные публикации будут журналисты и эксперты, прошедшие верификацию в Twitter. Помимо этого, в соцсети рассматривают балльную систему для поощрения пользователей, которые вносят вклад в работу Twitter и "правильно себя ведут", помогая людям понять информацию, которую они видят. Участники этой системы также смогут проверять посты на достоверность.

Цукерберг предложил для соцсетей правила на грани медиа и телекома

В самом Twitter подтвердили подлинность презентации и заявили, что рассматривают различные варианты борьбы с дез­информацией. В интервью NBC представитель компании заявил, что "дезинформация является критической проблемой и мы будем тестировать много разных способов ее решения". Дата введения новых функций пока неизвестна.

В последнее время в Twitter появляются функции, которые помогают людям комфортнее чувствовать себя в соцсети. Так, в ноябре 2019 года Twitter разрешил скрывать определенные ответы на свои публикации. Однако сам ответ не удаляется, и человек, комментарий которого был скрыт, не будет знать об этом. В этом году Twitter начал тестировать функцию ограничения ответов на пост. Пользователь самостоятельно может выбрать из четырех вариантов ограничений числа комментариев: в первом случае отвечать могут все пользователи, во втором - только те, кого он читает, третья опция позволяет выбрать участников, которые смогут ответить на сообщения, а четвертая закрывает возможность комментирования сообщения вообще. Пользователи давно просят руководство соцсети дать возможность редактирования твитов, но основатель соцсети Джек Дорси категорически против.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Twitter

Главное сегодня

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс
Появилось видео прохода эсминца США в Черное море
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
Китай разработал вакцину против коронавируса
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи